Champions: Atalanta con rival alemán

Así lo determinó el sorteo realizado por la UEFA en Nyon, en una velada en la que también se definieron los cruces en octavos de final de la Europa League, que determinaron que los italianos Roma y Bologna se eliminen entre sí, en tanto que Fiorentina, que se clasificó con una dosis de suspenso en la víspera, chocará con el polaco Raków en esa misma instancia, pero de la Conference League

En el principal torneo continental de clubes, Atalanta sacó pasaje a la ronda decisiva al remontar su llave en los "play-off" frente al Borussia, que lo había derrotado por 2-0 en Dortmund y cayó por 4-1 en Bérgamo en la revancha el miércoles, jornada en la que se despidieron Inter y Juventus, ante el sorprendente Bodo Glimt de Noruega, que se eliminará ahora con Sporting de Lisboa, y frente al turco Galatasaray, rival en octavos de Liverpool

El "nerazzurro" de Raffaele Palladino volverá a medirse con un rival de la Bundesliga: el poderoso Bayern Munich, que en la fase de Liga cerró como escolta de Arsenal con siete triunfos y una derrota y que sumó su sexta y última corona en la Champions en 2020-21 al superar en la final a un PSG que se sacó la espina en la pasada temporada goleando a Inter en la definición para alzar la "Orejona" por primera vez

"Con el orgullo de representar a Italia enfrentaremos a un gran rival del fútbol mundial como Bayern Munich, al que intentaremos hacerle la vida un poco más difícil jugando como Atalanta sabe hacerlo, con coraje y con el aliento de sus aficionados", prometió el director general del área institucional del club bergamasco, Umberto Marino, tras el sorteo de los octavos

"Estamos en carrera en el campeonato (el equipo marcha séptimo a cinco puntos del cuarto puesto, Ndr), en la Champions y en la Copa Italia (jugará frente a Lazio en semifinales en partidos de ida y vuelta) y por eso tenemos más de un objetivo en esta temporada, aunque claro que frente al Bayern debemos jugar el partido de nuestras vidas y, si nos ganan, les estrecharemos la mano y seguiremos adelante", agregó

Atalanta logró su único título internacional en la Europa League hace dos temporadas, venciendo en la final al hasta entonces invicto campeón de la Bundesliga Bayer Leverkusen por un categórico de 3-0 en Dublín y al mando de Gian Piero Gasperini (hoy técnico de la Roma), a quien intentará emular Palladino, "un entrenador que transmite entusiasmo en las prácticas y en los partidos", afirmó Marino

Habrá que ver si Atalanta se confirma como "bestia negra" de los equipos alemanes y, si lo logra, deberá medirse en cuartos con dos serios candidatos al título como Real Madrid y Manchester City, por la misma llave en la que chocarán PSG y Chelsea, cuyo vencedor enfrentará al ganador de la que animarán Liverpool y un Galatasaray que tras golear por 5-2 en Estambul a Juventus, precisó de tiempo suplementario en Turín para avanzar

Atalanta será local el 10 de marzo en el partido de ida y definirá el pasaje a cuartos una semana después de Múnich, mientras que del lado opuesto del cuadro se medirán Newcastle-Barcelona, Atlético Madrid-Tottenham Hotspur, Bodo Glimt-Sporting de Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal, equipo este último que se instaló en octavos con ocho triunfos en ocho partidos disputados

Roma avanzó también directamente a octavos de final en la Europa League, aunque atrapó el último pasaje, mientras que Bologna, que cerró la fase de Liga dos puestos por detrás del "giallorosso", debió disputar los "play-off" frente al Noruego Brann, al que superó por la mínima como visitante en la ida y repitió resultado en la víspera en el Renato Dall'Ara

En ese mismo escenario, el equipo de Vincenzo Italiano recibirá el 12 de marzo a la Roma de Gasperini, que una semana después lo recibirá en el Estadio Olímpico de la capital para definir al rival en cuartos del ganador de la llave que animarán Lille y Aston Villa, donde ataja el campeón mundial argentino Emiliano Martínez y que cerró la fase de Liga con siete triunfos y una derrota, al igual que Olympique Lyon, que lo aventajó por mejor diferencia de goles

"Roma es un gran equipo y hubiésemos preferido evitarla porque jugar en Europa contra un rival italiano tiene un sabor distinto", afirmó Marco Di Vaio, director deportivo del Bologna, al recordar que en sus épocas como jugador disputó "la final de la Champions entre Milan y Juventus" (2002-03, que ganó "el rossonero" por penales, Ndr), concepto compartido por Frederic Massara, su colega "giallorosso"

"Es una lástima porque no favorece al fútbol italiano en lo que hace al ranking de la UEFA. Serán dos partidos difíciles, pero estamos contentos de poder jugarlos y será seguramente un gran espectáculo", agregó Massara tras el sorteo, que determinó también que por esa misma llave se enfrenten Stuttgart-Porto y Nottingham Forest-Midtjylland, cuyos vencedores chocarán en cuartos

Por la otra llave jugarán Ferencvaros-Sporting Braga, Panathinaikos-Betis, Genk-Friburgo y Celta de Vigo con Olympique Lyon

Más favorable resultó el sorteo de los octavos de final de la Conference League para Fiorentina, que tras golear por 3-0 en el duelo de ida como visitante al polaco Jagiellonia Bialystok, cayó por 4-2 en Florencia en la revancha y ahora se las verá contra otro rival de ese país: Raków, invicto en la fase de Liga con cuatro victorias y dos empates que le permitieron cerrar solamente por detrás de Racing de Estrasburgo

El equipo de Paolo Vanoli, que fue subcampeón del torneo continental en 2022-23 y 2023-24 y hoy pelea por la permanencia en el campeonato italiano, será local el 12 de marzo en el partido de ida de los octavos de final y viajará a Polonia una semana después para definir al rival en cuartos del ganador del duelo entre Crystal Palace y AEK Larnaca

Los restantes duelos los animarán Lech Poznan-Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar-Sparta Praga, Samsunspor-Rayo Vallecano, Celje-AEK Atenas, Sigma Olomouc-Mainz 05 y Rijeka-Racing de Estrasburgo

