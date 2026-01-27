Champions: Atalanta debe ganar en Bélgica y esperar

Atalanta marcha en el decimotercer puesto de la fase de liga con 13 puntos, la misma cantidad que París Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Lisboa, Manchester City y Atlético Madrid.

Pero solo PSG (campeón defensor), Newcastle y Chelsea iniciarán la última fecha de la fase de liga (cuyos 18 partidos se jugarán simultáneamente) dentro del grupo de 8 equipos que se clasifican directamente a octavos de final.

Arsenal, líder con 21 puntos, y el escolta Bayern Múnich (18) son los únicos que garantizaron por anticipado su presencia en la próxima ronda, a la que también aspiran avanzar directamente Real Madrid y Liverpool, que suman 15 unidades, y Tottenham (14).

"Queremos mantener viva la pequeña posibilidad de terminar entre los ocho primeros. El sueño está ahí, queremos luchar por él", aseguró el DT del Atalanta, Raffaele Palladino, en la rueda de prensa que ofreció en la vigilia de la visita al Union Saint Gilloise, que suma 6 unidades y precisa ganar para soñar con un lugar entre los equipos que jugarán el playoff.

"Necesitamos ser optimistas, pero no superficiales. Si bajamos la guardia, nos encontraremos con situaciones delicadas y difíciles, como contra Athlétic de Bilbao, o contra Hellas Verona y Pisa en la liga", enfatizó Palladino.

Efectivamente, Atalanta complicó su clasificación directa a octavos de final de la "Champions" al caer por 3-2 como local en la séptima fecha contra Athlétic de Bilbao, que marcha vigésimo tercero con 8 unidades.

Asimismo, el equipo bergamasco viajó a Bélgica tras quedar en el séptimo puesto de la Serie A con 35 puntos luego de haber goleado por 4-0 como local al Parma y de haber igualado 1-1 con el penúltimo Pisa en respectivos duelos de las fechas 22 y 21 de la Serie A, en cuya jornada 14 cayó por 3-1 con el colista Hellas Verona.

"No hay que calcular. En la Champions League, aflojar el ritmo tiene un precio muy alto. Nunca debemos dar nada por sentado. Es una prueba importante contra un equipo que quiere sumar puntos porque aún tiene opciones de clasificarse y cuenta con jugadores importantes en individualidades, jugadores rápidos que atacan la defensa, que saben jugar por dentro y en vertical", completó Palladino, quien alineará al brasileño Ederson.

A su vez, el DT del Union Saint Gilloise, David Hubert, adelantó que el equipo belga mantendrá su plan de juego ante Atalanta, aunque aclaró que se adaptará al adversario e intentará "aprovechar sus defectos".

"Para nosotros es la última oportunidad y queremos aprovecharla.

Necesitamos mantener la calma y mantener nuestro plan de juego, adaptándonos a un rival que juega mucho por las bandas y es muy ofensivo. Atalanta se está recuperando en la liga y está en lo más alto de la Champions League. Necesitamos jugar bien para tener opciones de ganar", subrayó Hubert.

Union Saint-Gilloise, que lidera la liga belga, contará con el argentino Kevin Mac Allister y con el brasileño Guilherme Smith, pero sufrirá la ausencia por lesión del delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez (tiene 3 vértebras rotas), de su colega canadiense Promise David (suspendido) y del defensor senegalés Mamadou Barry, quien debió entrenarse en soledad tras acusar un problema muscular. (ANSA).