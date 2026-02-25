Champions: Atalanta, Real Madrid y PSG a octavos de final

Gianluca Scamacca abrió el marcador a los 5' tras un centro de Lorenzo Bernasconi y aprovechando el fallo del argelino Ramy Bensebaini y del sueco Daniel Svensson al intentar despejar dentro del área chica del Borussia Dortmund.

Davide Zappacosta aumentó la ventaja a los 45' y el croata Mario Pasalic marcó el 3-0 transitorio a los 57' que sellaba el boleto del Atalanta, que había perdido por 2-0 en la ida disputada en Alemania.

El brasileño Yan Couto ingresó a los 70' en Borussia Dortmund, que descontó cinco minutos después mediante Karim Adeyemi, quien enviaba el partido al tiempo suplementario, pero el serbio Lazar Samardzic determinó la clasificación del Atalanta con un penal en el octavo minuto adicionado del complemento.

El árbitro español José María Sánchez Martínez sancionó el penal tras revisar en el VAR la acción que derivó además en la expulsión por doble amarilla de Bensebaini, quien cometió una falta sobre el montenegrino Nikola Krstovic luego del error del arquero suizo Gregor Kobel aprovechado por Pasalic.

Atalanta, Real Madrid, PSG y Galatasaray se sumaron en octavos de final al Atlético Madrid, al Newcastle, al Bayer Leverkusen y al Bodo Glimt, que ayer sorprendió al eliminar al Inter en su duelo del repechaje de la Champions League.

La clasificación del Atalanta motivó a Juventus, que quedó a un paso de la epopeya, pues ganó por 3-0 y llevó el partido a tiempo suplementario, en el que Galatasaray anotó dos goles y selló su boleto por su victoria por 5-2 de la ida en Turquía.

Manuel Locatelli (37', con un penal que el árbitro portugués Joao Pedro Pinheiro sancionó por falta del uruguayo Lucas Torreira sobre el francés Khephren Thuram), Federico Gatti (70') y el estadounidense Weston McKennie (83') marcaron para Juventus, que incluso sufrió la expulsión por doble amarilla del británico Lloyd Kelly a los 48'.

Esa ventaja le permitió al Galatasaray sellar su clasificación a la próxima ronda gracias a los goles del nigeriano Victor Osimhen (en el segundo minuto adicionado de la etapa inicial del tiempo suplementario) y de Baris Alper Yilmaz (119').

Galatasaray, líder de la liga de Turquía, alineó al colombiano Davinson Sánchez, a Torreira (reemplazado a los 103') y al brasileño Gabriel Sara (amonestado y reemplazado a los 71'), mientras que el argentino Mauro Icardi ingresó a los 87'.

A su vez, Real Madrid venció por 2-1 como local al Benfica, frente al cual selló su clasificación con un global de 3-1, pues también había ganado por 1-0 en la ida disputada en Portugal contra Benfica.

Rafa Silva enmudeció el Santiago Bernabéu al abrir el marcador a los 14' para Benfica tras capturar un rebote de una atajada del belga Thibaut Courtois ante un despeje involuntario contra su arco de Raúl Asencio luego de un centro del griego Vangelis Pavlidis.

Pero el francés Aurélien Tchouaméni empató transitoriamente a los 17' con un derechazo esquinado tras un centro atrás del uruguayo Federico Valverde y el brasileño Vinicius Júnior revirtió el resultado con una gran definición a los 80'.

Real Madrid alineó a Valverde y a Vinicius Júnior e incluyó al argentino Franco Mastantuono a los 77', mientras que Benfica contó con su compatriota Nicolás Otamendi (su connacional Enzo Barrenechea ingresó a los 85') y con el colombiano Richard Ríos (amonestado).

Por último, el campeón defensor, PSG, reaccionó a tiempo y superó por 2-1 como local al Mónaco, al cual había superado por 3-2 en la ida como visitante.

Maghnes Akliouche puso en ventaja a los 45' al Mónaco, pero el brasileño Marquinhos igualó transitoriamente a los 60' tras un centro de Desiré Doué y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia selló el triunfo del PSG a los 66' luego de atrapar el rebote de una atajada del suizo Philipp Kohn a un derechazo de media distancia del marroquí Achraf Hakimi.

PSG alineó al ecuatoriano Willian Pacho y a Marquinhos, cuyos compatriotas Vanderson (amonestado y reemplazado a los 48') y Caio Henrique fueron titulares en Mónaco, que sufrió la expulsión de Mamadou Coulibaly a los 58'. Los ocho clasificados en el repechaje deberán esperar al viernes 27, cuando la UEFA realizará en su sede de Nyon el sorteo para determinar los enfrentamientos de los octavos de final del torneo de clubes más importante de Europa, previstos del 10 al 18 de marzo. (ANSA).