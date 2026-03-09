Champions: atalanta recibe a Bayern Múnich

"Será una noche histórica y mágica. Es un sueño estar en octavos de final contra un equipo tan fuerte: No queremos limitarnos, en el fútbol todo es posible", confió el DT del Atalanta, Raffaele Palladino, en conferencia de prensa.

Atalanta accedió a los octavos de final de la "Champions" tras eliminar en el repechaje al Borussia Dortmund, casualmente el escolta del Bayern Múnich en la Bundesliga.

"El rival es el más en forma de Europa y uno de los más fuertes de la competición. Se necesitará valentía y atención al detalle: Bayern Múnich es un equipo completo, con jugadores que saben conectar el juego, alineados en un 4-2-3-1 muy atractivo, y que luego atacan con profundidad. Espero un gran partido", adelantó Palladino.

Atalanta perdió por 2-0 en la ida contra Borussia Dortmund, pero se clasificó a octavos de final al imponerse por 4-1 en el tiempo suplementario de la revancha disputada en el New Balance Arena de Bérgamo, justamente la sede del duelo de mañana contra Bayern Múnich, que lidera la Bundesliga con 66 puntos, 11 más que su escolta.

La mala noticia para Palladino es que mañana sufrirá las bajas por lesión del brasileño Ederson, del belga Charles De Ketelaere y de Giacomo Raspadori además de la ausencia por suspensión de Giorgio Scalvini.

"Deberíamos poder recuperar a alguien para el partido del sábado 14 contra Inter. Pero mañana la afición es nuestro mayor activo: Ya respondió con fuerza contra el Dortmund", recordó Palladino en alusión a la visita al líder de la Serie A por la fecha 29 del torneo.

Pese a las ausencias, Palladino confía en la capacidad de reacción de su equipo: "Tengo jugadores competitivos que brillan en situaciones difíciles. Lo demostramos remontando dos goles contra Udinese, Napoli y Borussia Dortmund".

Atalanta llegará al partido contra Bayern Múnich tras haber igualado 2-2 contra Udinese por la fecha 28 de la Serie A, en cuya vigésima sexta jornada venció por 2-1 al Napoli, campeón defensor del torneo de la primera división del "Calcio".

"Queremos jugar con transparencia: Intentaremos mantenernos firmes en situaciones difíciles. Si tenemos una mínima posibilidad de pasar, es nuestra oportunidad", completó Palladino de cara a la ida contra Bayern Múnich, que escoltó al Arsenal en la fase de liga de la Champions League, en la que Atalanta finalizó decimoquinto con 13 puntos.

Bayern Múnich, que ganó seis veces la Champions League (1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01, 2012-13 y 2019-20), finalizó la fase de liga con 21 puntos, pues ganó 7 de los 8 partidos que disputó y sólo perdió contra Arsenal, que se impuso en todas sus presentaciones.

"Atalanta ha construido un camino del que puede estar orgulloso.

Es un equipo muy fuerte físicamente, similar al Borussia Dortmund, que llegó a los playoffs convencido de que avanzaría", opinó el DT del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany.

"Defensa de tres, uso de las bandas y una fuerte presión. En teoría, no parecen muy bien ensamblados, pero no son un equipo fácil de enfrentar", alertó Kompany, que afronta su segunda temporada al frente del club alemán.

Kompany también habló sobre Palladino: "Está dando continuidad con gran calidad, aportando algo nuevo tras el largo reinado de (Gian Piero) Gasperini. Cualquiera puede elogiar lo que ha logrado el equipo de Bérgamo: No hay imposibles en el fútbol", remarcó.

Por último, Kompany se refirió a los jugadores clave en el campo y los que se quedaron afuera: "Que (el delantero inglés Harry) Kane sea titular o no no es crucial, lo importante es que pueda ayudarnos", enfatizó.

"Estamos contentos de que De Ketelaere no juegue mañana, pero como belga, quiero que continúe su trayectoria con la selección en el Mundial 2026. Milan fue una oportunidad, pero Atalanta es el mejor club para su carrera, tiene un pie fantástico y un ritmo increíble", concluyó Kompany.

El programa de partidos que ofrecerá la apertura de los octavos de final de la Champions League ofrecerá también mañana los duelos Galatasaray-Liverpool, Newcastle-Barcelona y Atlético Madrid-Tottenham.

A su vez, el miércoles 11 será el turno del campeón defensor, París Saint-Germain, como local del Chelsea, mientras que Real Madrid recibirá al Manchester City en un programa que se completará con Bayer Leverkusen-Arsenal y Bodo Glimt-Sporting de Lisboa. (ANSA).