Champions: Atlético Madrid a octavos de final

Sorloth (23, 78 y 87') y el estadounidense Johnny Cardoso (48') marcaron para Atlético Madrid, mientras que el ecuatoriano Joel Ordóñez (36') empató transitoriamente para Brujas.

Atlético Madrid alineó a los argentinos Julián Álvarez (reemplazado a los 58') y Giuliano Simeone (sustituido a los 83', cuando ingresó el uruguayo José Giménez), mientras que su compatriota Nahuel Molina ingresó a los 70'.

A su vez, Brujas, que había rescatado un agónico 3-3 como local en la ida disputada en Bélgica, contó todo el partido con Ordóñez (amonestado).

Atlético Madrid deberá esperar ahora al sorteo que la UEFA realizará el viernes 27, cuando sabrá si jugará en octavos de final contra Liverpool o Tottenham, que avanzaron directamente a octavos de final luego de terminar en el tercer y cuarto puesto de la fase de liga, respectivamente.

Por su parte, Inter deberá vencer como local al Bodo Glimt tras haber perdido por 3-1 en la ida disputada en Noruega, mientras que Newcastle buscará sellar su boleto tras haber arrollado por 6-1 al Qarabag en Azerbaiyán y Bayer Leverkusen intentará aprovechar la victoria por 2-0 que registró en Grecia contra Olympiacos. (ANSA).