Champions: Batacazo del Bodo Glimt contra Manchester City
Brujas goleó al Kairat Almaty y sueña con jugar el playoff
Kasper Hogh (22 y 24') y Jens Petter Hauge (58') anotaron los goles de Bodo Glimt, mientras que el francés Rayan Cherki descontó a los 60' para Manchester City, que dos minutos después sufrió la expulsión del español Rodri.
Con este resultado, Manchester City continúa cuarto con 13 puntos, mientras que Bodo Glimt escaló al vigésimo sexto puesto con 7 unidades tras celebrar su segundo triunfo en la fase de liga de esta edición de la Champions League.
La penúltima jornada de la fase de liga de la "Champions" había comenzado con la victoria por 4-1 que Brujas celebró en Kazajistán contra Kairat Almaty, que sigue último con sólo 1 punto.
El serbio Aleksandar Stankovic (32'), Hans Vanaken (38'), Romeo Vermant (75') y Brandon Mechele (85') marcaron para Brujas, mientras que Adilet Sadybekov descontó para Kairat Almaty en el segundo minuto adicionado del complemento.
Kairat Almaty alineó al brasileño Edmilson (reemplazado a los 76') e incluyó a los 75' a su compatriota Ricardinho, mientras que Brujas, que contó con el ecuatoriano Joel Ordóñez, escaló al vigésimo tercer puesto con 7 puntos y sueña con disputar el playoff por un boleto a los octavos de final del torneo.
Partidos.
Kairat 1 - Brujas 4.
Bodo Glimt 3 - Manchester City 1.
Más tarde.
Copenhague-Napoli.
Inter-Arsenal.
Olympiacos-Bayer Leverkusen.
Real Madrid-Mónaco.
Sporting de Lisboa-PSG.
Tottenham-Borussia Dortmund.
Villarreal-Ajax.
Miércoles 21.
Galatasaray-Atlético Madrid.
Qarabag-Eintracht Frankfurt.
Atalanta-Athlétic de Bilbao.
Chelsea-Pafos.
Bayern Múnich-Union Saint-Gilloise.
Juventus-Benfica.
Newcastle-PSV Eindhoven.
Olympique de Marsella-Liverpool.
Slavia Praga-Barcelona.
- POSICIONES.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
1) Arsenal 18 6 6 0 0 17 1.
2) Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7.
3) PSG 13 6 4 1 1 19 8.
4) Manchester City 13 7 4 1 2 13 9.
5) Atalanta 13 6 4 1 1 8 6.
6) Inter 12 6 4 0 2 12 4.
7) Real Madrid 12 6 4 0 2 13 7.
8) Atlético Madrid 12 6 3 0 2 15 12.
9) Liverpool 12 6 4 0 2 11 8.
10) Borussia Dortmund 11 6 3 2 1 19 13.
11) Tottenham 11 6 3 2 1 13 7.
12) Newcastle 10 6 3 1 2 13 6.
13) Chelsea 10 6 3 1 2 13 8.
14) Sporting de Lisboa 10 6 3 1 2 12 8.
15) Barcelona 10 6 3 1 2 14 11.
16) Olympique de Marsella 10 6 3 0 3 11 8.
17) Juventus 9 6 2 3 1 12 10.
18) Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8.
19) Mónaco 9 6 2 3 1 7 8.
20) Bayer Leverkusen 9 6 2 3 1 10 12.
21) PSV Eindhoven 8 6 2 2 2 15 11.
22) Qarabag 7 6 2 1 3 10 13.
23) Brujas 7 7 2 1 4 12 17.
24) Napoli 7 6 2 1 3 6 11.
25) Copenhague 7 6 2 1 3 10 16.
26) Bodo Glimt 6 7 1 3 3 12 14.
27) Benfica 6 6 2 0 4 6 8.
28) Pafos 6 6 1 3 2 4 9.
29) Union Saint-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15.
30) Athlétic de Bilbao 5 6 1 2 3 4 9.
31) Olympiacos 5 6 1 2 3 6 13.
32) Eintracht Frankfurt 4 6 1 1 4 8 16.
33) Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11.
34) Ajax 3 6 1 0 5 5 18.
35) Villarreal 1 6 0 1 5 4 13.
36) Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19. (ANSA).