Champions: Bayern Múnich a octavos de final

El inglés Harry Kane selló la victoria como local y la clasificación del Bayern Múnich con un doblete (52 y 55', de penal) ante Union Saint-Gilloise, que alineó al brasileño Guilherme Smith (reemplazado a los 67') y al argentino Kevin Mac Allister.

El equipo alemán, que alineó al colombiano Luis Díaz y sufrió la expulsión del surcoreano Min-jae Kim a los 63', suma ahora 18 unidades, con los que escolta al líder Arsenal, el único otro equipo ya clasificado a octavos de final, pues presenta puntaje ideal.

Arsenal selló su boleto al vencer por 3-1 en la víspera al Inter, ahora duodécimo con 12 puntos como Juventus, que por ahora también integra el grupo de equipos que jugará el playoff por un boleto a octavos de final tras vencer por 2-0 como local al Benfica.

El francés Khéphren Thuram (55') y el estadounidense Weston McKennie (64') marcaron para Juventus, que alineó al brasileño Gleison Bremer e incluyó al colombiano Juan Cabal a los 70'.

Por su parte, Benfica, que casi quedó sin chances de disputar aun el playoff, falló un penal a los 81' con el griego Vangelis Pavlidis luego de una falta de Bremer sobre el luxemburgués Leandro Barreiro.

El equipo luso del DT José Mourinho, ahora en el puesto 29 con 6 puntos, contó con los argentinos Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni (reemplazado a los 77'), cuyo compatriota Enzo Barrenechea ingresó a los 69'.

Una delegación del Benfica rindió homenaje al plantel del "Grande Torino" por la tragedia de Superga ocurrida el 4 de mayo de 1949, cuando murieron las 31 personas de la delegación del equipo "granata" que retornaban tras la caída por 4-3 en Lisboa en un amistoso para celebrar el retiro de Francisco Ferreira.

Por su parte, Atalanta, que alineó al brasileño Ederson, complicó sus posibilidades de clasificarse directamente a octavos de final al quedar decimotercero con 13 puntos tras perder por 3-2 como local ante Athletic de Bilbao, que escaló al puesto 23 con 8 unidades.

Gianluca Scamacca (16') abrió el marcador para Atalanta y el montenegrino Nikola Krstovic (88') descontó luego que Gorka Guruzeta (58'), Nico Serrano (70') y Robert Navarro (74') revirtieron el resultado para Athletic de Bilbao en Bérgamo.

Como contrapartida, Liverpool goleó por 3-0 como visitante al Olympique de Marsella y volvió a ingresar al grupo de los equipos que por ahora se clasifica directamente a la próxima ronda.

El húngaro Dominik Szoboszlai abrió el marcador en el primer minuto adicionado de la etapa inicial para Liverpool, que aumentó su ventaja con un gol en contra del arquero argentino Gerónimo Rullo (73') y puso cifras definitivas a través del neerlandés Cody Gakpo (en el tercer minuto añadido del complemento).

Liverpool, ahora cuarto con 15 puntos, alineó al brasileño Alisson y al argentino Alexis Mac Allister, cuyos compatriotas Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina fueron titulares en Olympique de Marsella, que incluyó al también brasileño Igor Paixao a los 68'.

El equipo francés quedó decimonoveno con 9 puntos, uno más que PSV Eindhoven, que perdió por 3-0 en Inglaterra contra Newcastle con los goles del francés Yoane Wissa (8'), de Anthony Gordon (30') y de Harvey Barnes (65').

Newcastle, que alineó a los brasileños Joelinton (sustituido a los 72') y Bruno Guimarães (amonestado y reemplazado en el tercer minuto adicionado de la etapa inicial), escaló al séptimo puesto con 13 puntos, la misma cantidad que Chelsea, que superó por 1-0 en Londres al Pafos, trigésimo con sólo 6 unidades.

El ecuatoriano Moisés Caicedo (78') selló el triunfo del Chelsea, que también alineó a los argentinos Enzo Fernández (amonestado) y Alejandro Garnacho (reemplazado a los 70', cuando ingresó el brasileño Joao Pedro, cuyo compatriota Estevao fue incluido para el inicio del complemento).

Por su parte, Pafos contó con los brasileños Bruno, Jajá y Anderson Silva (ambos reemplazados a los 65'), cuyo compatriota Mauro Júnior jugó todo el partido para PSV Eindhoven, que ahora quedó vigésimo segundo con 8 puntos, dos menos que Galatasaray, que igualó 1-1 en Turquía con Atlético Madrid, que suma 13 puntos.

El argentino Giuliano Simeone abrió el marcador a los 4' para Atlético Madrid, pero Galatasaray rescató un empate como local gracias al gol en contra de Marcos Llorente a los 20'.

Atlético Madrid, que alineó a los argentinos Simeone (amonestado), Thiago Almada (amonestado y reemplazado en el descanso) y Julián Álvarez (sustituido a los 73' por su compatriota Nicolás González), por ahora jugará el playoff como Barcelona.

Barcelona, que alineó al brasileño Raphinha e incluyó al uruguayo Ronald Araújo a los 78', llegó a 13 puntos al vencer por 4-2 como visitante al Slavia Praga con goles de Fermín López (34 y 42'), Dani Olmo (63') y el polaco Robert Lewandowski (71'), que había anotado en contra de su valla a los 44' para el equipo checo, que había abierto el marcador a los 10' mediante Vasil Kusej.

Por su parte, Slavia Praga quedó con 3 puntos, siete menos que Galatasaray, que contó con el colombiano Davison Sánchez y con el uruguayo Lucas Torreira (reemplazado a los 88') e incluyó al brasileño Gabriel Sara a los 65'.

El otro partido del día registró el agónico triunfo por 3-2 como local del Qarabag contra Eintracht Frankfurt con goles del colombiano Camilo Durán (4 y 80') y del azerbaiyano Bahlul Mustafazada (en el cuarto minuto adicionado del complemento).

Qarabag llegó a 10 unidades, seis más que Eintracht Frankfurt, que había empatado transitoriamente a través de Can Uzun (10') y del argelino Farés Chaibi (78', de penal).

El equipo alemán alineó al brasileño Kauá Santos, cuyos compatriotas Matheus Silva y Pedro Bicalho jugaron en Qarabag, que también contó con los colombianos Kevin Medina y Durán (amonestado y reemplazado en el primer minuto adicionado del complemento). (ANSA).