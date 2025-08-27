Champions: Benfica y Brujas a la fase de liga

El turco Kerem Akturkoglu marcó, a los 35', el gol que selló la victoria y la clasificación del Benfica, que había empatado 0-0 como visitante en Turquía contra el Fenerbahce del DT portugués José Mourinho en la ida de su duelo de la fase de playoff por la Ruta de Liga.

Benfica alineó a los argentinos Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea y al colombiano Richard Ríos, cuyo compatriota Jhon Durán ingresó a los 65' en Fenerbahce, que contó con los brasileños Fred y Anderson Talisca, expulsado a los 82'.

El otro boleto por la Ruta de Liga lo conquistó Brujas, que arrolló por 6-0 como local en Bélgica al Glasgow Rangers, al cual había vencido por 3-1 en la ida disputada en Escocia.

A su vez, Copenhague selló su boleto a la fase de liga al eliminar en la Ruta de Campeones al Basilea, al cual venció por 2-0 en Dinamarca tras el empate 1-1 en Suiza.

Por último, Qarabag de Azerbaiyán sorprendió al clasificarse con un global 5-4 ante Ferencvaros, contra el cual perdió por 3-2 en la revancha disputada en Hungría tras haber ganado por 3-1 en la ida como local.

Benfica, Brujas, Copenhague y Qarabag se sumaron al Bodo Glimt, al Kairat Almaty de Kazajistán y al Pafos de Chipre, que habían sellado en la víspera su clasificación a la fase de liga del torneo de clubes más importante de Europa, cuya próxima final se jugará el 30 de junio de 2026 en el Puskas Arena de Budapest.

Kairat Almaty y Pafos jugarán por primera vez en su historia la fase de liga de la Champions League, que volverá a contar con 36 participantes como en la temporada 2024-25, en la que estrenó su nuevo formato.

Este jueves 28 está previsto en el Grimaldi Forum de Mónaco el sorteo de la fase de liga de la edición 2025-26 de la Champions League, que se disputará del 16 de septiembre al 28 de enero del año próximo.

Por segundo año, la fase de liga ofrecerá un solo grupo, donde cada equipo cabeza de serie se enfrentará a otros ocho equipos (2 de cada bombo), con cuatro duelos de local y los otros cuatro como visitante.

Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final y los ocho últimos quedarán eliminados, mientras que los demás deberán disputar un repechaje.

Además, los 4 equipos mejor posicionados en la primera ronda serán locales (en caso de clasificarse) en los duelos de revancha de los enfrentamientos de cuartos y semifinales.

Si esos cuatro equipos son eliminados, su lugar como "cabeza de serie" serán ocupados por los clubes que los superaron en la ronda preliminar.

El campeón defensor, París Saint-Germain, encabeza la lista de los equipos que ya estaban clasificados a la fase de liga y que también incluía al Ajax, Arsenal, Atalanta, Athlétic de Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Chelsea.

La nómina se completa con Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Olympique de Marsella, Mónaco, Nápoli, Newcastle, Olympiacos, PSV Eindhoven, Real Madrid, Slavia Praga, Sporting de Lisboa, Tottenham, Union Saint-Gilloise y Villarreal.

La novedad para el sorteo de la edición 2025-26, que contará con 6 equipos de Inglaterra y 5 de España, es que no habrá emparejamientos con la extracción de cada bolilla.

En su lugar, una vez conocido el primer equipo de la primera tanda (PSG), un botón en el software emparejará a los rivales, y así sucesivamente.

Debido al sorteo automatizado, están prohibidos los clásicos y los enfrentamientos entre equipos de la misma nacionalidad.

El mismo mecanismo se utilizará para la Europa League y la Conferencia League, cuyos sorteos se llevarán a cabo el viernes 29.

Partidos de los playoffs de la Champions League.

RUTA DE CAMPEONES IDA VUELTA.

- Ferencvaros (Hun)-Qarabag (Aze) 1-3 3-2.

- Estrella Roja (Ser)-Pafos (Chi) 1-2 1-1.

- Bodo Glimt (Nor)-Sturm Graz (Aus) 5-0 1-2.

- Celtic (Esc)-Kairat Almaty (Kaz) 0-0 0-0 (2-3) (*).

- Basilea (Sui)-Copenhague (Din) 1-1 0-2.

RUTA DE LIGA.

- Glasgow Rangers (Esc)-Brujas (Bél) 1-3 0-6.

- Fenerbahce (Tur)-Benfica (Por) 0-0 0-1.

(*) Se clasificó en definición por penales. (ANSA).