Champions: caída del Inter y empate del Napoli

El brasileño Gabriel Jesús (10 y 31') y el sueco Viktor Gyokeres (84') sellaron el séptimo triunfo consecutivo del Arsenal, mientras que el croata Petar Sucic (18') empató transitoriamente para Inter.

Arsenal, que contó con Gabriel Jesús, que fue reemplazado a los 75', cuando ingresó su compatriota Gabriel Magalhaes (el también brasileño Gabriel Martinelli fue incluido a los 79'), es por ahora el único clasificado por anticipado a la siguiente ronda.

Por su parte, Inter, que alineó al brasileño Luís Henrique (sustituido a los 82') y al argentino Lautaro Martínez (reemplazado a los 54'), cayó al noveno puesto con 12 puntos y deberá vencer en la última fecha al Borussia Dortmund en Alemania para intentar conquistar uno de los ocho boletos directos a octavos de final del torneo.

Inter es por ahora 1 de los 16 equipos que disputarán el repechaje para intentar clasificarse a los octavos de final al igual que Napoli, vigésimo tercero con 8 unidades al igualar 1-1 en Dinamarca con Copenhague, que suma la misma cantidad de puntos.

El escocés Scott McTominay (39') abrió el marcador para Napoli, pero el sueco Jordan Larsson (72') estableció el empate definitivo tras atrapar el rebote de la atajada del serbio Vanja Milinkovic-Savic al penal que el bosnio Irfan Peljto había cobrado por una falta de Alessandro Buongiorno sobre el noruego Mohamed Elyounoussi.

Copenhague, que sufrió la expulsión de Thomas Delaney a los 35', alineó al brasileño Gabriel Pereira, cuyo compatriota Juan Jesús jugó todo el partido para Napoli, que incluyó al uruguayo Mathías Olivera a los 63'.

Por su parte, Real Madrid vapuleó por 6-1 como local al Mónaco para calmar a su afición, que había silbado al plantel tras el triunfo por 2-0 contra Levante, el primero a las órdenes del DT Álvaro Arbeloa, que había debutado con una eliminación ante Albacete (segunda división) en la Copa del Rey tras reemplazar a Xabi Alonso.

El francés Kylian Mbappé (5 y 26'), el argentino Franco Mastantuono (52', su primer gol en la Champions League), el alemán Thilo Kehrer (55', en contra), el brasileño Vinicius Júnior (63') y el inglés Jude Bellingham (80') sellaron la victoria del Real Madrid.

El neerlandés Jordan Teze descontó a los 72' para Mónaco, ahora vigésimo tras la derrota en el Santiago Bernabéu, donde contó con los brasileños Vanderson (reemplazado a los 61') y Caio Henrique.

En tanto, el uruguayo Federico Valverde (reemplazado a los 83'), Mastantuono (sustituido a los 71') y Vinicius Júnior fueron titulares en Real Madrid, que escaló al segundo puesto con 15 puntos y quedó a un paso de sellar su boleto directo a octavos de final.

Con 14 puntos aparece Tottenham, que llegó al cuarto lugar tras vencer por 2-0 como local al Borussia Dortmund (11) con goles del argentino Cristian Romero (14') y de Dominic Solanke (37').

Tottenham alineó a Romero, mientras que Borussia Dortmund contó con el brasileño Yan Couto (reemplazado a los 76') y sufrió la expulsión del sueco Daniel Svensson a los 24'.

Una de las sorpresas del día la protagonizó Sporting de Lisboa, que venció por 2-1 como local al PSG con un doblete del colombiano Luis Suárez (74 y 90'), mientras que el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (79') descontó transitoriamente para el campeón defensor.

Sporting, que alineó a Suárez (amonestado), al brasileño Matheus Reis y al uruguayo Maximiliano Araújo, aparece sexto con 13 puntos, la misma cantidad que PSG (contó con el brasileño Marquinhos y el ecuatoriano Willian Pacho), Manchester City y Atalanta.

Justamente Manchester City protagonizó la otra sorpresa del día, pues cayó por 3-1 en Noruega contra Bodo Glimt, que celebró su primer triunfo en el torneo figura en el puesto 27 con 6 unidades.

Kasper Hogh (22 y 24') y Jens Petter Hauge (58') anotaron para Bodo Glimt, mientras que el francés Rayan Cherki (60') descontó para el City, que dos minutos después sufrió la expulsión del español Rodri.

También Ajax celebró su primera victoria en el torneo, pues reaccionó a tiempo y se impuso por 2-1 como visitante contra Villarreal, que se había puesto en ventaja a los 49' mediante el canadiense Tani Oluwaseyi.

Sin embargo, el israelí Oscar Gloukh (61') y el noruego Oliver Edvardsen (90') revirtieron el resultado para Ajax, que ahora suma 6 puntos, cinco más que Villarreal, que contó con el uruguayo Santiago Mouriño (amonestado).

Otro equipo que sueña con disputar el repechaje es Olympiacos, que escaló al puesto 22 con 8 puntos tras vencer por 2-0 como local al Bayer Leverkusen (9) con goles del portugués Costinha (2') y del iraní Mehdi Taremi (45+1').

Olympiacos contó con el brasileño Rodinei y con los argentinos Francisco Ortega y Santiago Hezze, cuyo compatriota Lorenzo Scipioni ingresó a los 82', mientras que su connacional Ezequiel Fernández fue titular en Bayer Leverkusen, que incluyó al brasileño Arthur a los 70'.

La penúltima jornada de la fase de liga de la "Champions" comenzó con la victoria por 4-1 que Brujas celebró en Kazajistán contra Kairat Almaty, que sigue último con sólo 1 punto.

El serbio Aleksandar Stankovic (32'), Hans Vanaken (38'), Romeo Vermant (75') y Brandon Mechele (85') marcaron para Brujas, mientras que Adilet Sadybekov descontó para Kairat Almaty en el segundo minuto adicionado del complemento.

Kairat Almaty alineó al brasileño Edmilson (reemplazado a los 76') e incluyó a los 75' a su compatriota Ricardinho, mientras que Brujas, que contó con el ecuatoriano Joel Ordóñez, escaló al puesto 26 con 7 puntos y sueña con disputar el playoff. (ANSA).