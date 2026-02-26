Champions: Clasificación de Real Madrid es triunfo contra el racismo, Tchouaméni

"No hicimos nuestro mejor partido de la temporada, eso seguro.

Pero creo que hay cosas más importantes que este partido, y más importantes que el fútbol", declaró Tchouaméni tras la victoria por 2-1 del Real Madrid como local ante Benfica por la revancha de su llave del repechaje de la Champions League.

El mediocampista francés aludía a la denuncia de su compañero Vinicius Júnior contra el argentino Gianluca Prestianni de haberle dicho "mono" durante el triunfo por 1-0 que Real Madrid celebró en la ida de Portugal justamente con un gol del brasileño.

Vinicius Júnior acusó al argentino ante el árbitro francés Francois Letexier de haberle dicho "mono", lo cual fue imposible de ver en la transmisión por TV porque el jugador del Benfica se cubrió la boca con su camiseta.

El delantero brasileño bailó frente a la afición del Benfica tras marcar el gol del triunfo del Real Madrid a los 50' y dos minutos después acusó a Prestianni ante Letexier de haberle dicho "mono".

El partido estuvo detenido 8 minutos por la aplicación del protocolo de la FIFA ante casos de racismo (Letexier cruzó sus brazos simbolizando una X) y jugadores de ambos equipos discutieron entre sí, mientras que Vinicius fue a sentarse en el banco de suplentes luego de haber dialogado con el DT del Benfica, José Mourinho.

Prestianni fue baja en la revancha en el Santiago Bernabéu porque la UEFA rechazó la apelación que Benfica presentó contra la suspensión provisoria que aplicó al argentino mientras avanza la investigación iniciada por la denuncia de Vinicius Júnior, quien selló el 2-1 de ayer.

Tchouaméni, quien marcó el empate transitorio de Real Madrid y fue elegido como el mejor jugador de la revancha, consideró que la suspensión provisoria de la UEFA contra Prestianni fue "la mejor decisión".

En tanto, Real Madrid emitió un comunicado tras el partido para informar que solicitó la expulsión de un aficionado "merengue" filmado "haciendo el saludo nazi" además de pedir que fuera retirado inmediatamente del estadio. (ANSA).