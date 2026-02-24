Champions: debemos dar vuelta la página, Chivu

"Estamos decepcionados, pero seguimos adelante. Quizás si hubiéramos abierto el partido las cosas habrían sido diferentes", lamentó Chivu tras la derrota por 2-1 como local ante Bodo Glimt, que también había ganado por 3-1 en la ida disputada en Noruega.

"Lo intentamos todo desde el principio. Bodo estaba muy bien organizado en un bloque bajo con 10 u 11 jugadores detrás del balón, y no marcar el 1-0 les dio una sensación de tranquilidad, sabiendo que estábamos obligados a marcar 2 goles para llegar a la prórroga", analizó Chivu en diálogo con Sky Sport.

Asimismo, el entrenador rumano valoró el esfuerzo de sus jugadores y aseguró que no tiene "nada que reprochar" a sus dirigidos por el partido disputado en el Giuseppe Meazza.

"Tuvieron mucha más energía en la segunda parte y crearon ocasiones. Hay mucha decepción; intentamos avanzar, pero hoy nos enfrentamos a un equipo con mucha más energía que hizo lo que tenía que hacer con determinación", agregó Chivu.

"Felicitaciones, porque Bodo mereció avanzar. Siempre se trata de ser competitivos; nunca tuvimos la intención de pensar demasiado a futuro. Y en la Champions League, no lo logramos: empezamos bien, pero perdimos puntos a pesar de las buenas actuaciones tras cuatro victorias", reflexionó sobre el décimo puesto en la fase de liga.

"El nivel aquí es alto; si no encuentras consistencia y claridad, los rivales te castigan al primer error", explicó Chivu, quien reveló que durante el descanso pidió "paciencia" a sus jugadores porque Inter, consideró, forzó "un poco el juego directo" en la etapa inicial.

"Pedí más paciencia y mayor velocidad de movimiento del balón para desestabilizar el denso 4-4-2 del Bodo. Sólo logramos algunos centros, las pocas veces que entramos al área, también tuvimos buenas ocasiones, incluyendo numerosos córners. Con más claridad, probablemente podríamos haber roto el empate", completó el DT rumano.

"Hay amargura. En los últimos tres meses, el Bodo ha jugado cuatro partidos, todos en la Champions League. Realmente tenían mucha más energía, pero así es la Champions League. Sigamos adelante", completó Chivu sobre los objetivos del Inter.

El equipo "neroazzurro", que perdió la final de la edición pasada de la "Champions" ante París Saint-Germain, se enfocará ahora en la Serie A (es el único líder) y en la Copa Italia, en cuyas semifinales enfrentará al Como.

"No nos pusieron en apuros y recibimos un gol por un error individual. Estas cosas son parte del fútbol. Hoy (el suizo Manuel) Akanji cometió un error, pero me ha pasado en otras ocasiones. Lo más difícil hoy fue romper el empate.

Felicitaciones al Bodo, porque nos ganaron dos veces y merecieron pasar", reconoció a su vez Nicoló Barella ante Sky Sport.

"La decepción está ahí porque, como decimos siempre, queremos luchar en todos los frentes. Lo intentamos, pero ellos fueron mejores. Esto puede pasar cuando te cobran un penal en el minuto 90 de la fase de grupos, pierdes 1 punto y acabas en los playoffs", lamentó Barella en alusión a la agónica caída por 1-0 como local contra Liverpool por la sexta fecha de la fase de liga.

Por último, el mediocampista aclaró que la conquista del "Scudetto" fue "nuestro objetivo desde principios de año, no sólo ahora que llevamos 10 puntos de ventaja" sobre el escolta Milan. (ANSA).