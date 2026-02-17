Champions: derrotas de Juventus y Atalanta

El brasileño Gabriel Sara (15'), el neerlandés Noa Lang (50 y 74'), el colombiano Davinson Sánchez (60') y el francés Sacha Boey (86') marcaron para Galatasaray, mientras que Teun Koopmeiners, también de Países Bajos, anotó para Juventus a los 16 y 32'.

Galatasaray, que lidera la liga de Turquía y alineó a Sánchez, al uruguayo Lucas Torreira y a Sara e incluyó al argentino Mauro Icardi a los 77', buscará sellar su boleto a octavos de final en la revancha prevista el miércoles 25 en Turín.

A su vez, Juventus, que contó con el brasileño Gleison Bremer (reemplazado a los 34') y sufrió la expulsión del colombiano Juan Cabal a los 67' (había ingresado al inicio del complemento), deberá ganar al menos por 3 goles para enviar el partido al tiempo suplementario, mientras que de mantenerse la igualdad se pasará a una definición por penales.

"Bajado en personalidad y carácter, no hemos retrocedido uno, sino tres pasos. Terminamos mal la primera parte, intentamos poner orden sustituyendo a (Andrea) Cambiaso, que fue amonestado, y en partidos como éste hay que gestionar esas situaciones, pero pagamos el precio con Cabal y "y no reconocimos el peligro", lamentó el DT de Juventus, Luciano Spalletti.

"No tenemos jugadores que puedan contraatacar, no hay jugadores con la solidez defensiva necesaria para evitar que pase todo y si bajamos de nivel, siempre corremos el riesgo de recibir goles", añadió Spalletti en diálogo con la cadena Sky Sport.

"Ahora intentaremos remontar, tenemos que asumir la responsabilidad y realizar un análisis correcto, incluso abordando algunas situaciones. De nada sirve decir demasiadas palabras si no se traducen en hechos", completó el DT de Juventus, que marcha quinta en la Serie A por delante del Atalanta, que también precisará ganar en la revancha ante Borussia Dortmund.

El guineano Serhou Guirassy (3') y Maximilian Beier (42') sellaron la victoria como local del equipo alemán ante Atalanta, que alineó al brasileño Ederson.

"Dejemos de lado a los ausentes, los lesionados están lesionados. Hablemos de los que estuvieron esta noche. Es una pena que empezáramos perdiendo 1-0. Pero aún nos queda la segunda parte en casa. El equipo confía", aseveró el DT del Atalanta, Raffaele Palladino.

"Recibimos el primer gol en un ataque profundo y luego recibimos un centro para poner el 2-0. En la primera parte, no estuvimos bien organizados. En la segunda, encontramos más líneas de pase y jugamos mejor técnicamente", consideró Palladino.

"Tenía la sensación de que podíamos ser más ofensivos, pero nos faltó algo en los metros finales, en el último pase. Si el Borussia está a 6 puntos del Bayern en Alemania, significa que es fuerte: en la primera parte, fue efectivo, marcando 2 goles con 2 disparos al arco", precisó el DT del Atalanta.

"En la revancha necesitamos ser valientes. Estos son partidos que ponen a prueba nuestra fuerza: no será fácil remontar, pero creo en ello y los chicos creen en ello. También será un auténtico caos en nuestro estadio", adelantó Palladino.

Por su parte, Real Madrid se tomó "revancha" ante Benfica al ganar 1-0 como visitante en Portugal, donde el equipo de José Mourinho lo había superado por 4-2 en la última fecha de la fase de liga y envió al "merengue" a disputar el playoff de la Champions League.

El brasileño Vinicius Junior bailó frente a la afición del Benfica tras marcar el gol del triunfo del Real Madrid a los 50' y dos minutos después acusó a Prestiani ante el árbitro francés Francois Letexier de haberle dicho "mono", lo cual fue imposible de ver en la transmisión por TV porque el argentino (amonestado y reemplazado a los 81'), se cubrió la boca con su camiseta.

El partido estuvo detenido 8 minutos por la aplicación del protocolo de la FIFA ante casos de racismo (Letexier cruzó sus brazos simbolizando una X) y jugadores de ambos equipos discutieron entre sí, mientras que Vinicius (también amonestado y silbado el resto del encuentro) fue a sentarse en el banco de suplentes luego de haber dialogado con Mourinho.

Real Madrid, que lidera la Liga y alineó al uruguayo Federico Valverde con Vinicius Júnior, será local en la revancha del miércoles 25, cuando buscará sellar su boleto a octavos de final, instancia en la que conocerá su rival en el sorteo previsto el viernes 27.

Por su parte, el Benfica de Mourinho (expulsado a los 85'), que contó con el también argentino Nicolás Otamendi e incluyó al colombiano Richard Ríos a los 74', intentará dar otro batacazo en su visita al Santiago Bernabéu, donde deberá ganar por 1 gol para forzar el tiempo extra.

También PSG, campeón defensor de la "Champions", llegará con ventaja a la revancha, pues reaccionó a tiempo y venció por 3-2 como visitante al Mónaco pese a que el suizo Philipp Kohn le atajó un penal al portugués Vitinha a los 22'.

El estadounidense Folarin Balogun (1 y 18') estableció una ventaja parcial de 2-0 para Mónaco, pero Desiré Doue (29 y 67') y el marroquí Achraf Hakimi (41') revirtieron el resultado para el equipo del DT español Luis Enrique.

Mónaco, que sufrió la expulsión del ruso Aleksandr Golovin a los 48', alineó a los brasileños Vanderson (reemplazado a los 70') y Caio Henrique, cuyo compatriota Marquinhos fue titular en PSG con el ecuatoriano Willian Pacho, mientras que Doué ingresó a los 27' por el lesionado Ousmane Dembelé. (ANSA).