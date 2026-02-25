Champions: el mejor partido de mi carrera, Palladino

"Una noche que quedará en la historia del fútbol italiano y en el corazón de todos nuestros aficionados. El estadio fue un hervidero, y la afición de Bérgamo merece esta satisfacción", afirmó Palladino tras la revancha en la que Atalanta revirtió la caída por 2-0 de la ida en Alemania.

"Gracias a los 23 mil aficionados, creyeron con nosotros. El equipo tiene las cualidades. Fue difícil remontar una desventaja de 2 goles. Los jugadores creyeron en él, lo vi en la preparación", explicó el entrenador del equipo bergamasco.

"Estuvieron atentos al estudiar a sus rivales. Nos preparamos para el partido basándonos en sus debilidades, pensando en los cambios de juego y en atacar en profundidad para romper su línea ofensiva", añadió Palladino.

"Es un grupo fantástico donde todos creen en lo que hacen y saben cómo ser útiles a sus compañeros. Jugamos mano a mano, jugamos bien técnicamente, ganamos duelos. Me dio un infarto en el penal. Le dije a mi equipo que nadie creía en nosotros hoy, y en cambio demostramos lo contrario con un gran respeto por nuestros rivales", completó el DT del Atalanta.

En igual sintonía se expresó el director general del Atalanta, Luca Percassi, quien ubicó la victoria ante Borussia Dortmund sólo por detrás de la coronación en la Europa League 2023-24, en cuya final goleó por 3-0 al Bayer Leverkusen.

"Esta hazaña está justo detrás de la de Dublín, pero sólo porque ganamos un trofeo allí. Esta noche jugamos un partido perfecto.

Felicitaciones al entrenador, a los jugadores y a la afición, que estuvo extraordinaria desde el primer hasta el último minuto. Eso es el Atalanta", destacó Luca Percassi ante la cadena Sky Sport.

"Palladino es un predestinado; supo encontrar el tono adecuado.

Fue un partido extraordinario en una noche extraordinaria, con la afición animándonos desde el primer hasta el último minuto.

Desde el momento en que volvimos al hotel en el partido de ida en Dortmund, el entrenador y los jugadores estaban convencidos de que no habían dado su mejor versión", aseveró el directivo.

Luca Percassi agregó luego que Palladino "es una elección natural por su calidad y visión" y supo encontrar el tono adecuado y, sobre todo, ha logrado preparar el partido en poco tiempo".

"Siempre ha creído en nosotros. Ahora enfrentaremos al Arsenal o al Bayern Múnich. La temporada pasada enfrentamos al Arsenal en la Champions League en Bérgamo, pero nunca en Londres. Contra Bayern Múnich sería una primicia. Sin embargo, será algo extraordinario para los bergamascos y para quien ama al Atalanta", completó Luca Percassi.

Comprensiblemente diferente era el clima en el vestuario del Borussia Dormtund, cuyo DT, el croata Niko Kovac, felicitó al Atalanta por avanzar a la siguiente ronda.

"La primera parte fue un reflejo de la ida. Sólo encontramos nuestro juego después de muchos minutos. Si recibes 2 goles en la primera parte y cometes demasiados errores, es justo que estés eliminado", analizó Kovac.

"En la segunda parte, tuvimos más oportunidades de contraataque, pero cometimos demasiados errores y recibimos demasiados goles como para quejarnos", explica el técnico del equipo alemán.

"Atalanta fue mucho mejor que nosotros en intensidad en el uno contra uno y en fuerza. Deberíamos haber luchado mucho más por cada balón", completó Kovac. (ANSA).