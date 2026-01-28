Champions: "El vaso medio lleno", Chivu

"Conseguimos lo que merecíamos y no tenemos que mirar atrás, penando por lo que no hicimos, sino que debemos mirar hacia adelante, conscientes de lo que sí hicimos", explicó el entrenador del "nerazzurro", que se impuso con dos goles en el final del partido y terminó décimo con 15 puntos, a uno de distancia de Manchester City, octavo.

"No era simple ganar hoy en este estadio, pero jugamos un partido con seriedad y madurez", destacó Chivu, según el cual el triunfo pudo haber sido más holgado si hubiésemos tenido más eficiencia frente al arco en el primer tiempo.

"Pagamos porque fuimos un poco superficiales, pero esta victoria representa un paso más en el crecimiento del plantel y servirá como envión anímico para lo que viene", concluyó el DT del líder del campeonato italiano.

Consultado sobre un posible cruce en los "play-off" con el Benfica del portugués José Mourinho (que lo dirigió en Inter en 2010, en el año de la triple corona), Chivu respondió: "estoy pensando solo en Cremonese", al que Inter visitará el domingo por la vigesimotercera fecha de la Serie A. (ANSA).