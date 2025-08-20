Champions: Empate entre Fenerbahce y Benfica

El equipo turco del DT portugués José Mourinho deberá vencer como visitante al Benfica en la revancha prevista el miércoles 27 en Lisboa, donde se definirá un boleto a la fase de liga del torneo de clubes más importante de Europa.

Ese mismo día, Brujas recibirá en Bélgica al Glasgow Rangers tras haber ganado por 3-1 como visitante en Escocia en el otro duelo correspondiente a la fase de playoff por la Ruta de Liga.

También el miércoles 27 se definirá la llave por la Ruta de Campeones entre Basilea y Copenhague, que empataron 1-1 en la ida de Suiza, y el enfrentamiento entre Ferencvaros y Qarabag, que sorprendió al ganar por 3-1 en Hungría.

En cambio, los primeros tres clasificados mediante la etapa de playoff se conocerán un día antes, pues Bodo Glimt visitará al Sturm Graz austríaco tras golearlo por 5-0 en Noruega y Pafos recibirá en Chipre al Estrella Roja luego de su triunfo por 2-1 en Serbia, mientras que Celtic visitará al Kairat Almaty kazajo después del empate 0-0 en Escocia.

Los ganadores de los siete duelos de los playoffs completarán la lista de 36 participantes de la fase de liga de la edición 2025-26 de la "Champions", en programa del 16 de septiembre al 28 de enero del año próximo y cuyo sorteo está previsto el jueves 28.

El campeón defensor, París Saint-Germain, encabeza la lista de los equipos que esperan en la fase de liga y que también incluye al Ajax, Arsenal, Atalanta, Athlétic de Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Chelsea.

La nómina se completa con Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Olympique de Marsella, Mónaco, Nápoli, Newcastle, Olympiacos, PSV Eindhoven, Real Madrid, Slavia Praga, Sporting de Lisboa, Tottenham, Union Saint-Gilloise y Villarreal.

La fase de liga se disputará de la misma manera que en su edición estreno, mientras que los 4 equipos mejor posicionados en la primera ronda serán locales (en caso de clasificarse) en los duelos de revancha de los enfrentamientos de cuartos y semifinales.

Si esos cuatro equipos son eliminados, su lugar como "cabeza de serie" serán ocupados por los clubes que los superaron en la ronda preliminar.

Partidos de los playoffs de la Champions League.

RUTA DE CAMPEONES IDA VUELTA.

- Ferencvaros (Hun)-Qarabag (Aze) 1-3.

- Estrella Roja (Ser)-Pafos (Chi) 1-2.

- Bodo Glimt (Nor)-Sturm Graz (Aus) 5-0.

- Celtic (Esc)-Kairat Almaty (Kaz) 0-0.

- Basilea (Sui)-Copenhague (Din) 1-1.

RUTA DE LIGA.

- Glasgow Rangers (Esc)-Brujas (Bél) 1-3.

- Fenerbahce (Tur)-Benfica (Por) 0-0. (ANSA).