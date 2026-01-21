Champions: empate entre Galatasaray y Atlético Madrid

El argentino Giuliano Simeone abrió el marcador a los 4' para Atlético Madrid, pero Galatasaray rescató un empate como local gracias al gol en contra de Marcos Llorente a los 20'.

Atlético Madrid, que alineó a los argentinos Simeone (amonestado), Thiago Almada (amonestado y reemplazado en el descanso) y Julián Álvarez (sustituido a los 73' por su compatriota Nicolás González), escaló al octavo puesto con 13 puntos y por ahora forma parte del grupo de 8 equipos que avanza directamente a octavos de final del torneo.

En cambio, Galatasaray, que contó con el colombiano Davison Sánchez y con el uruguayo Lucas Torreira (reemplazado a los 88') e incluyó al brasileño Gabriel Sara a los 65', figura decimosexto con 10 unidades e integra la lista de equipos que deberá disputar el repechaje por un boleto a la próxima ronda.

También Qarabag llegó a 10 unidades tras vencer agónicamente por 3-2 como local al Eintracht Frankfurt con goles del colombiano Camilo Durán (4 y 80') y del azerbaiyano Bahlul Mustafazada (en el cuarto minuto adicionado del complemento).

Can Uzun (10') y el argelino Farés Chaibi (78', de penal) empataron transitoriamente para Eintracht Frankfurt, que quedó en el puesto 33 con 4 puntos y alineó a los colombianos Kevin Medina y Durán (amonestado y reemplazado en el primer minuto adicionado del complemento) y a los brasileños Matheus Silva y Pedro Bicalho, cuyo compatriota Kauá Santos fue titular en Qarabag.

Partidos

Martes 20

Kairat 1 - Brujas 4

Bodo Glimt 3 - Manchester City 1

Copenhague 1 - Napoli 1

Inter 1 - Arsenal 3

Olympiacos 2 - Bayer Leverkusen 0

Real Madrid 6 - Mónaco 1

Sporting de Lisboa 2 - PSG 1

Tottenham 2 - Borussia Dortmund 0

Villarreal 1 - Ajax 2

Miércoles 21

Galatasaray 1 - Atlético Madrid 1

Qarabag 3 - Eintracht Frankfurt 2

Más tarde

Atalanta-Athlétic de Bilbao

Chelsea-Pafos

Bayern Múnich-Union Saint-Gilloise

Juventus-Benfica

Newcastle-PSV Eindhoven

Olympique de Marsella-Liverpool

Slavia Praga-Barcelona

POSICIONES

Equipos Pts J G E P Gf Gc

1) Arsenal 21 7 7 0 0 20 2

2) Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8

3) Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7

4) Tottenham 14 7 4 2 1 15 7

5) PSG 13 7 4 1 2 20 9

6) Sporting de Lisboa 13 7 4 1 2 14 9

7) Manchester City 13 7 4 1 2 13 9

8) Atalanta 13 6 4 1 1 8 6

9) Atlético Madrid 13 7 3 1 2 16 13

10) Inter 12 6 4 0 2 12 4

11) Liverpool 12 6 4 0 2 11 8

12) Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15

13) Newcastle 10 6 3 1 2 13 6

14) Chelsea 10 6 3 1 2 13 8

15) Barcelona 10 6 3 1 2 14 11

16) Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9

17) Qarabag 10 7 3 1 3 13 15

18) Olympique de Marsella 10 6 3 0 3 11 8

19) Juventus 9 6 2 3 1 12 10

20) Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14

21) Mónaco 9 7 2 3 2 8 14

22) PSV Eindhoven 8 6 2 2 2 15 11

23) Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13

24) Napoli 8 7 2 2 3 7 12

25) Copenhague 8 7 2 2 3 11 17

26) Brujas 7 7 2 1 4 12 17

27) Bodo Glimt 6 7 1 3 3 12 14

28) Benfica 6 6 2 0 4 6 8

29) Pafos 6 6 1 3 2 4 9

30) Union Saint-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15

31) Ajax 6 7 2 0 5 7 19

32) Athlétic de Bilbao 5 6 1 2 3 4 9

33) Eintracht Frankfurt 4 7 1 1 5 10 19

34) Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11

35) Villarreal 1 7 0 1 6 5 15

36) Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19 (ANSA)