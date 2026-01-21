Champions: empate entre Galatasaray y Atlético Madrid
Qarabag venció agónicamente al Eintracht Frankfurt
El argentino Giuliano Simeone abrió el marcador a los 4' para Atlético Madrid, pero Galatasaray rescató un empate como local gracias al gol en contra de Marcos Llorente a los 20'.
Atlético Madrid, que alineó a los argentinos Simeone (amonestado), Thiago Almada (amonestado y reemplazado en el descanso) y Julián Álvarez (sustituido a los 73' por su compatriota Nicolás González), escaló al octavo puesto con 13 puntos y por ahora forma parte del grupo de 8 equipos que avanza directamente a octavos de final del torneo.
En cambio, Galatasaray, que contó con el colombiano Davison Sánchez y con el uruguayo Lucas Torreira (reemplazado a los 88') e incluyó al brasileño Gabriel Sara a los 65', figura decimosexto con 10 unidades e integra la lista de equipos que deberá disputar el repechaje por un boleto a la próxima ronda.
También Qarabag llegó a 10 unidades tras vencer agónicamente por 3-2 como local al Eintracht Frankfurt con goles del colombiano Camilo Durán (4 y 80') y del azerbaiyano Bahlul Mustafazada (en el cuarto minuto adicionado del complemento).
Can Uzun (10') y el argelino Farés Chaibi (78', de penal) empataron transitoriamente para Eintracht Frankfurt, que quedó en el puesto 33 con 4 puntos y alineó a los colombianos Kevin Medina y Durán (amonestado y reemplazado en el primer minuto adicionado del complemento) y a los brasileños Matheus Silva y Pedro Bicalho, cuyo compatriota Kauá Santos fue titular en Qarabag.
Partidos
Martes 20
Kairat 1 - Brujas 4
Bodo Glimt 3 - Manchester City 1
Copenhague 1 - Napoli 1
Inter 1 - Arsenal 3
Olympiacos 2 - Bayer Leverkusen 0
Real Madrid 6 - Mónaco 1
Sporting de Lisboa 2 - PSG 1
Tottenham 2 - Borussia Dortmund 0
Villarreal 1 - Ajax 2
Miércoles 21
Galatasaray 1 - Atlético Madrid 1
Qarabag 3 - Eintracht Frankfurt 2
Más tarde
Atalanta-Athlétic de Bilbao
Chelsea-Pafos
Bayern Múnich-Union Saint-Gilloise
Juventus-Benfica
Newcastle-PSV Eindhoven
Olympique de Marsella-Liverpool
Slavia Praga-Barcelona
POSICIONES
Equipos Pts J G E P Gf Gc
1) Arsenal 21 7 7 0 0 20 2
2) Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8
3) Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7
4) Tottenham 14 7 4 2 1 15 7
5) PSG 13 7 4 1 2 20 9
6) Sporting de Lisboa 13 7 4 1 2 14 9
7) Manchester City 13 7 4 1 2 13 9
8) Atalanta 13 6 4 1 1 8 6
9) Atlético Madrid 13 7 3 1 2 16 13
10) Inter 12 6 4 0 2 12 4
11) Liverpool 12 6 4 0 2 11 8
12) Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15
13) Newcastle 10 6 3 1 2 13 6
14) Chelsea 10 6 3 1 2 13 8
15) Barcelona 10 6 3 1 2 14 11
16) Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9
17) Qarabag 10 7 3 1 3 13 15
18) Olympique de Marsella 10 6 3 0 3 11 8
19) Juventus 9 6 2 3 1 12 10
20) Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14
21) Mónaco 9 7 2 3 2 8 14
22) PSV Eindhoven 8 6 2 2 2 15 11
23) Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13
24) Napoli 8 7 2 2 3 7 12
25) Copenhague 8 7 2 2 3 11 17
26) Brujas 7 7 2 1 4 12 17
27) Bodo Glimt 6 7 1 3 3 12 14
28) Benfica 6 6 2 0 4 6 8
29) Pafos 6 6 1 3 2 4 9
30) Union Saint-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15
31) Ajax 6 7 2 0 5 7 19
32) Athlétic de Bilbao 5 6 1 2 3 4 9
33) Eintracht Frankfurt 4 7 1 1 5 10 19
34) Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11
35) Villarreal 1 7 0 1 6 5 15
36) Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19 (ANSA)