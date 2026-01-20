Champions: estamos listos para jugar el playoff, Chivu

"La única decepción son los partidos contra Liverpool y Atlético Madrid, quizá no esta noche. Me estoy animando a jugar con la cara descubierta, y Arsenal es fuerte en cuanto a técnica, ritmo, intensidad, forma de atacar las líneas y su segunda posesión. Son fuertes, intentamos mantenernos en el partido y tuvimos una buena actuación", opinó Chivu.

El entrenador habló con la cadena Sky Sport luego de la derrota que dejó al Inter en el noveno puesto, lo cual obliga por ahora al equipo "neroazzurro" a disputar el repechaje para conquistar un boleto a octavos de final.

"Podríamos habernos puesto 2-1 arriba, pero eso no significa que hubiéramos ganado. Tuvimos mala suerte con el gol que dio en el travesaño y terminó en sus cabezas", lamentó Chivu.

"En la segunda parte, sin embargo, nos costó, y ellos aumentaron su humildad porque habían sido un poco menos humildes en la primera. Arsenal me impresionó más que otros equipos. La Premier League es realmente de primer nivel en cuanto a intensidad, pero no estamos acostumbrados a eso en Italia. Estoy intentando lograrlo, pero no es fácil", reconoció Chivu.

Comprensiblemente diferente era el clima en el vestuario del Arsenal, cuyo DT, el español Mikel Arteta, aseguró sentirse "orgulloso" tras lograr el séptimo triunfo seguido que selló el boleto anticipado a octavos de final del torneo.

"Estoy muy orgulloso de lo que logramos. Tengo que felicitar al equipo. Fue una gran actuación. También se necesitan ganas para jugar partidos como éste", destacó Arteta.

"Es demasiado pronto para saber si podremos ganar títulos, veremos qué pasa en mayo. Tenemos que darlo todo para ganar. Como esta noche contra un rival muy fuerte que nos lo puso difícil", reconoció el DT español del Arsenal, que también lidera la Premier League.

"Inter es un equipo fantástico, con una organización espectacular. Sabe atacar bien, corre mucho y, por momentos, fue dominante. Sin embargo, fuimos precisos y logramos un resultado muy importante", completó Arteta. (ANSA).