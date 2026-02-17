Champions: Galatasaray arrolló a Juventus

El brasileño Gabriel Sara abrió el marcador a los 15' para Galatasaray tras capturar un despeje fallido de su compatriota Gleison Bremer luego que el nigeriano Victor Osimhen aprovechó un mal control del turco Kenan Yildiz después de un lateral.

Juventus revirtió el resultado con un doblete del neerlandés Teun Koopmeiners, pues empató transitoriamente a los 16' tras capturar el rebote de la atajada de Ugurcan Cakir ante un cabezazo del francés Pierre Kalulu luego de un centro de Andrea Cambiaso y puso a la "Vecchia Signora" al frente a los 32' con violento zurdazo alto después de un gran pase del estadounidense Weston McKennie.

Pero Galatasaray volvió a emparejar el resultado a los 50' a través del neerlandés Noa Lang, quien empujó el balón luego del rebote de la atajada de Michele Di Gregorio a Baris Alper Yilmaz.

El equipo turco se puso de nuevo en ventaja gracias al colombiano Davinson Sánchez, quien desvió con el hombro un tiro libre de Sara a los 60', siete minutos antes de que Juventus sufriera la expulsión de su compatriota Juan Cabal, que había ingresado al inicio del complemento.

Galatasaray aumentó la diferencia a los 74' con otra conquista de Lang, quien batió a Di Gregorio luego que Osimhen le robó el balón al británico Lloyd Kelly tras un inoportuno pase atrás del francés Khephren Thuram.

El francés Sacha Boey puso cifras definitivas a la victoria del Galatasaray a los 86', luego de apoderarse del balón tras una disputa del balón dentro del área entre Osimhen y Kelly.

Galatasaray, que lidera la liga de Turquía y alineó a Sánchez, al uruguayo Lucas Torreira y a Sara e incluyó al argentino Mauro Icardi a los 77', buscará sellar su boleto a octavos de final en la revancha prevista el miércoles 25 en Turín.

A su vez, Juventus, que contó con Bremer (reemplazado a los 34') y marcha en el quinto puesto de la Serie A, deberá ganar al menos por 3 goles para enviar el partido al tiempo suplementario, mientras que de mantenerse la igualdad se parará a una definición por penales. (ANSA).