Champions: hay que aprender a mantenerse en partido, Palladino

"Me siento como si estuviera volviendo a ver los partidos de Verona y Pisa, ésos con poca táctica, donde hay tanta intensidad y espíritu competitivo", afirmó Palladino en alusión a la caída por 3-1 y al empate 1-1 con el colista y el penúltimo de la Serie A, respectivamente en las fechas 14 y 22 del torneo de la primera división del "Calcio".

"No entendemos que cuando hay partidos sucios como éste, hay que aprender a mantenerse en el partido", insistió el DT del Atalanta, que deberá esperar el sorteo que la UEFA realizará el viernes 30 para saber si en los playoffs enfrentará al Borussia Dortmund o al Olympiacos.

"Es decepcionante no poder hacer el cambio necesario. El equipo debe entender que a veces hay que luchar, plantar cara y ser competitivo. Es un salto que tendremos que dar tarde o temprano", insistió Palladino, quien se refirió también a la rotación en la alineación.

"No se hicieron cambios para el último partido porque muchos titulares también habían jugado el anterior. Son ocho comparados con Parma (goleada 4-0, Ndr), no con el Athlétic de Bilbao (derrota 3-2, Ndr). Sólo les di oportunidades a jugadores que tuvieron menos tiempo", explicó.

"Esta noche no fue un problema individual; fue un fallo colectivo, ni siquiera técnico. Necesito algo más a nivel individual y de equipo. Hay jugadores que sufren mucho más con este tipo de juego sucio", analizó el entrenador del equipo bergamasco.

"Los chicos también están decepcionados por la afición que viajó tantos kilómetros para seguirnos, por nuestro viaje. Volvemos al hotel con el ánimo por el suelo. Tenemos que empezar de nuevo con el importantísimo partido contra Como del domingo", concluyó Palladino sobre el duelo de la fecha 23 de la Serie A. (ANSA).