Champions: Hazaña del Atalanta

Gianluca Scamacca abrió el marcador a los 5' tras un centro de Lorenzo Bernasconi y aprovechando el fallo del argelino Ramy Bensebaini y del sueco Daniel Svensson al intentar despejar dentro del área.

Davide Zappacosta aumentó la ventaja a los 45' y el croata Mario Pasalic marcó el 3-0 transitorio a los 57' que sellaba el boleto del Atalanta, que había perdido por 2-0 en la ida disputada en Alemania.

El brasileño Yan Couto ingresó a los 70' en Borussia Dortmund, que descontó cinco minutos después mediante Karim Adeyemi, quien enviaba el partido al tiempo suplementario, pero el serbio Lazar Samardzic determinó la clasificación del Atalanta con un penal en el octavo minuto adicionado del complemento.

El árbitro español José María Sánchez Martínez sancionó el penal tras revisar en el VAR la acción que derivó además en la expulsión por doble amarilla de Bensebaini, quien cometió una falta sobre el montenegrino Nikola Krstovic luego del error del arquero suizo Gregor Kobel aprovechado por Pasalic.

La clasificación del Atalanta motivará a Juventus, que a continuación deberá revertir como local la dolorosa goleada por 5-2 que sufrió en la ida disputada en Turquía contra Galatasaray.

A su vez, Real Madrid buscará aprovechar en el Santiago Bernabéu la victoria por 1-0 que celebró en Portugal contra Benfica, mientras que PSG, campeón defensor, será local del Mónaco tras haber ganado por 3-2 como visitante.

Atalanta se sumó al Atlético Madrid, al Newcastle, al Bayer Leverkusen y al Bodo Glimt, que ayer sorprendió al eliminar al Inter en su duelo del repechaje por un boleto a octavos de final de la Champions League.

La UEFA realizará este viernes 27 en su sede de Nyon el sorteo para determinar los enfrentamientos de los octavos de final del torneo de clubes más importante de Europa. (ANSA).