Champions: Inter a todo o nada contra Bodo Glimt

"No tenemos una obligación, tenemos un deber, pero es diferente.

Debemos entrar al campo con confianza. Si hay un equipo que puede dar vuelta esta situación, es Inter. Pero no será fácil; no debemos perder la compostura ni la confianza", enfatizó el DT "neroazzurro", el rumano Cristian Chivu, en rueda de prensa.

Inter llegará a la revancha contra Bodo Glimt tres días después de haber vencido por 2-0 como visitante al Lecce por la fecha 26 de la Serie A, en la que el equipo "neroazzurro" se mantiene como el único líder con 10 puntos de ventaja sobre el escolta Milan.

"Un partido dura 100 minutos, a veces incluso 120 minutos, más los penales. Debemos estar preparados desde el principio. No debemos estar desesperados por marcar de inmediato, sólo para sorprendernos por lo que no sucede en el campo", explicó Chivu.

"Tenemos que gestionar los momentos. Sabíamos que no sería fácil en Noruega, dado el campo y el clima. Desafortunadamente, en algunos momentos no estuvimos a la altura, y esperamos que no vuelva a suceder", confió el DT rumano, que mañana sufrirá la ausencia por una lesión muscular del delantero y capitán argentino Lautaro Martínez.

Por otra parte, Chivu negó que una eventual eliminación ante Bodo Glimt en la ronda del repechaje de la Champions League represente "una vergüenza" para Inter, que cayó por 5-0 en la final de la edición pasada del torneo continental contra París Saint-Germain.

"En el fútbol no hay vergüenza. Es el trabajo de un club y de un equipo; hay que aceptar y respetar al rival. Respetamos mucho al Bodo, que ha tenido un buen desempeño contra grandes equipos", aseguró Chivu en alusión a los triunfos del equipo noruego contra Manchester City y Atlético Madrid en la fase de liga de la Champions League.

"Respetamos a nuestros rivales y los felicitamos por su proyecto. Pero no nos avergonzamos. En la ida intentamos ser nuestra mejor opción, ellos fueron mejores y los felicitamos", agregó Chivu, quien negó que la ventaja sobre Milan en la Serie A modifique la perspectiva del Inter de cara a la revancha contra Bodo Glimt.

"Sabemos que perdimos 3-1 en la ida. La liga no tiene absolutamente nada que ver. Si queremos tener opciones de avanzar, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, sin pensar en nada más", remarcó el DT rumano, quien destacó que la revancha se jugará sobre el césped natural del Giuseppe Meazza tras la ida sobre un campo sintético.

"Intentamos corregir los errores de la ida, quizás simplificando las exigencias. Pero el contexto era muy extraño, el campo era muy extraño en cuanto a apoyos, frenadas, cambios de dirección y el miedo a lesionarse. Es un aspecto muy importante que no debe subestimarse. Si alguien quiere subestimarlo para generar polémica, que lo haga", completó Chivu.

La mala noticia para Inter, que alineará al brasileño Luís Henrique, es que sólo logró revertir una de las siete ocasiones más recientes en las que perdió un duelo de eliminación directa de la Champions League: en octavos de final de la temporada 2010-11 eliminó al Bayern Múnich (cayó por 1-0 en la ida y ganó por 3-2 en la revancha).

"Mañana no debemos pensar sólo en la defensa ni en el resultado de la ida. Debemos imaginar que estamos empatados a 0-0 sin bajar demasiado la guardia ni ser demasiado defensivos", alertó a su vez el DT del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen.

"Necesitamos equilibrio; no es bueno renunciar al contraataque.

Todo el equipo debe defender, pero también debemos atacar juntos. sta es nuestra forma de pensar. Confío en mis jugadores", aseguró Knutsen, quien garantizó que Bodo Glimt no se limitará a cuidar el 3-1 de la ida.

El entrenador noruego también habló sobre la polémica en torno al césped sintético en la ida: "No puedo hacer nada al respecto.

Enfoquémonos en lo que podemos controlar", subrayó.

"Manchester City ni siquiera mencionó el césped", recordó Knutsen sobre la victoria por 3-1 que Bodo Glimt celebró el pasado 20 de enero ante el equipo del DT español Pep Guardiola por la fase de liga de la Champions League.

"Tampoco estamos acostumbrados a jugar en San Siro, pero pensamos en otras cosas. Lo que hagan los demás no nos importa.

En mi opinión, quienes piensan demasiado en el frío y otras cosas no son inteligentes. Jugar en San Siro seguirá siendo un regalo, tenemos que estar preparados para aceptarlo", concluyó Knutsen.

A su vez, al Atlético Madrid del DT argentino Diego Simeone le bastará ganar por 1-0 como local ante Brujas para avanzar a octavos de final, pues igualaron 3-3 en la ida disputada en Bélgica.

Mucho más cómoda en la situación del Newcastle, que recibirá al Qarabag luego de su goleada por 6-1 como visitante en Azerbaiyán, mientras que Bayer Leverkusen será local del Olympiacos tras haber ganado por 2-0 en el primer duelo entre sí disputado en Grecia.

El programa del repechaje que definirá los últimos clasificados a octavos de final de la Champions League se completará el miércoles 25, cuando Atalanta buscará revertir la derrota por 2-0 que sufrió en Alemania contra Borussia Dortmund y Juventus irá por el "milagro" ante Galatasaray luego de haber perdido por 5-2 en Turquía.

Además, Real Madrid recibirá al Benfica luego de su victoria por 1-0 en Portugal, mientras que el campeón defensor, PSG, será local del Mónaco tras su triunfo por 3-2 como visitante en la ida. (ANSA).