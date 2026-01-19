Champions: Inter-Arsenal acapara la atención

"Tenemos que dar lo mejor de nosotros, ser un equipo maduro y entender lo que el rival intenta hacer en cada momento", afirmó el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, en la rueda de prensa que ofreció antes de recibir al Arsenal, que lidera la Premier League con 50 puntos.

Chivu alertó especialmente el poderío de los "Gunners" mediante jugadas con balón detenido, pero aclaró que Arsenal también debe estar preocupado porque nosotros también marcamos muchos" goles por esa vía.

"Arsenal está entre los mejores equipos de Europa, con todo lo que ha invertido. El nivel del equipo es altísimo, está entre los mejores en todas partes. Es muy competitivo y tan fuerte como Bayern Múnich", consideró el DT del Inter, líder de la Serie A con 49 unidades.

Por otra parte, Chivu aseguró que Inter "nunca debe tener bajones de tensión ni debe subestimar a un rival", tras lo cual remarcó que "el objetivo es finalizar entre los 8 primeros" de la fase de liga para avanzar directamente a octavos de final de la "Champions".

"Sabemos que no es fácil, debemos ganar, ser competitivos, confiar y estar atentos. Los detalles definirán el partido.

Debemos estar bien física y mentalmente", completó Chivu, quien confirmó la presencia del capitán argentino Lautaro Martínez, máximo artillero de la Serie A con 11 goles que se perdió la primera parte de la práctica "por precaución".

Inter, que el sábado 17 venció por 1-0 al Udinese, marcha en el sexto puesto de la fase de liga de la Champions League con 12 puntos, seis menos que el líder Arsenal, que llegará a Italia luego de haber igualado 0-0 con Nottingham Forest.

"Inter está jugando de forma similar al año pasado, a pesar de tener un entrenador que ha mejorado. Están dominando la liga y sabemos que será un partido complicado. Cada partido es importante y tendremos que ganar merecidamente contra un rival digno", reflexionó a su vez el DT del Arsenal, el español Mikel Arteta.

"Hay elementos diferentes en Inter, incluso un entrenador diferente. Será igual de difícil. Jugamos muy bien, pero perdimos por el incidente del penal. Sabemos cómo jugarán, tenemos las ideas claras. Creemos que podemos dominar al Inter, pero esperamos no ser dominados por ellos. Siempre hay que adaptarse a la situación", completó Arteta sobre la caída por 1-0 contra el equipo italiano registrada en noviembre de 2024.

El otro equipo italiano que jugará en el inicio de la penúltima fecha de la fase de liga de la "Champions" es Napoli, que visitará al Copenhague sin Matteo Politano ni el kosovar Amir Rrahmani por las lesiones que sufrieron en el triunfo por 1-0 ante Sassuolo.

Napoli informó que Politano sufrió una "lesión por distracción en el músculo semimembranoso del muslo derecho", mientras que Rrahmani presenta un problema similar, pero en el glúteo mayor izquierdo".

El cuerpo médico del Napoli estima que Rrahmani deberá permanecer inacitivo durante 2 semanas, la mitad que Politano, por lo cual el DT Antonio Conte no podrá considerarlos para el partido de mañana contra Copenhague ni en la visita del domingo 25 a Juventus por la fecha 22 de la Serie A, en la que el equipo partenopeo completa el podio detrás del Inter y del Milan.

Conte tampoco podrá contar mañana con el brasileño David Neres, quien se recupera de una lesión de tobillo; con el camerunés André Anguissa, quien acusa un dolor en la cadera, ni con el escocés Billy Gilmour, quien presenta un problema inguinal.

"Hay que cambiar algo, ya que también hemos perdido a Politano, Rrahmani y Neres, que aún tiene un problema de tobillo. Tenemos que encontrar soluciones sin sentirnos mal por nosotros mismos, concentrándonos en lo que podemos hacer. No podemos controlar lo impredecible, pero soy optimista sobre cómo jugaremos", aclaró Conte.

"Les di a los chicos un mensaje claro. Mañana jugaremos con quienes estén disponibles y buscaremos nuevas soluciones. Lo hemos hecho durante los últimos dos días, y espero que podamos demostrarlo mañana en el campo", agregó el DT del Napoli, que también espera por la recuperación de Alex Meret y del belga Kevin de Bruyne.

"Estudiamos al Copenhague y tenemos un plan de juego para luchar por algo importante. Si son mejores, los aplaudiremos, pero no estamos aquí con la cabeza gacha. Mañana, con la cabeza bien alta, jugaremos nuestras opciones de ganar", garantizó Conte.

Napoli, campeón defensor de la Serie A, marcha vigésimo tercero en la fase de liga de la "Champions" con 7 puntos, la misma cantidad que Copenhague, y ambos precisan ganar mañana para mantener opciones de disputar al menos un playoff por un boleto a octavos de final.

El programa de partidos que mañana marcará el inicio de la séptima fecha de la fase de liga ofrecerá además el duelo entre Real Madrid y Mónaco en España, la visita del Borussia Dortmund al Tottenham y la del campeón defensor, París Saint-Germain, al Sporting de Lisboa.

Además, Manchester City visitará al Bodo Glimt y Bayer Leverkusen jugará en Grecia contra Olympiacos, mientras que Villarreal será local del Ajax y Kairat Almaty recibirá al Brujas. (ANSA).