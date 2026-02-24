Champions: Inter eliminado por Bodo Glimt

Bodo Glimt, que ya había vencido al Manchester City y al Atlético Madrid en la fase de liga de la "Champions", selló su boleto a octavos de final con un global de 5-2 ante Inter, al cual había superado por 3-1 como local.

Jens Petter Hauge abrió el marcador a los 58' para Bodo Glimt tras capturar el rebote de la atajada del suizo Yann Sommer a Ole Didrik Blomberg, quien aprovechó un grosero error del también helvético Manuel Akanji, mientras que Hakon Evjen aumentó la ventaja a los 72'.

Alessandro Bastoni descontó a los 76' para Inter, que alineó al brasileño Luís Henrique (reemplazado a los 62'), cuyo compatriota Carlos Augusto ingresó a los 81'.

El equipo "neroazzurro", que perdió la final de la edición pasada de la "Champions" ante París Saint-Germain, se enfocará ahora en la Serie A (es el único líder) y en la Copa Italia, en cuyas semifinales enfrentará al Como.

A su vez, Atlético Madrid evitó otra sorpresa al golear por 4-1 como local al Brujas con un triplete del noruego Alexander Sorloth luego del 3-3 de la ida disputada en Bélgica.

Sorloth (23, 78 y 87') y el estadounidense Johnny Cardoso (48') marcaron para Atlético Madrid, mientras que el ecuatoriano Joel Ordóñez (36') empató transitoriamente para Brujas.

Atlético Madrid alineó a los argentinos Julián Álvarez (reemplazado a los 58') y Giuliano Simeone (sustituido a los 83', cuando ingresó el uruguayo José Giménez), mientras que su compatriota Nahuel Molina ingresó a los 70'.

Brujas, que había rescatado un agónico 3-3 como local en la ida disputada en Bélgica, contó todo el partido con Ordóñez (amonestado).

Por su parte, Newcastle selló su clasificación a octavos de final con una victoria por 3-2 como local ante Qarabag, al cual había arrollado por 6-1 en la ida disputada en Azerbaiyán.

El italiano Sandro Tonali (4'), el brasileño Joelinton (6') y el neerlandés Sven Botman (52') marcaron para Newcastle, mientras que el colombiano Camilo Durán (51') y Elvin Jafarguliyev (57') descontaron para Qarabag.

Joelinton jugó hasta los 54' en Newcastle, mientras que sus compatriotas Matheus Silva, Dani Bolt y Pedro Bicalho (amonestado) fueron titulares en Qarabag (su connacional Kady Borges ingresó a los 62'), que también alineó a los colombianos Kevin Medina y Durán (reemplazado a los 69').

Por último, Bayer Leverkusen aprovechó la victoria por 2-0 que registró en la ida jugada en Grecia contra Olympiacos y se clasificó gracias al empate sin goles de la revancha en Alemania.

Bayer Leverkusen alineó al argentino Exequiel Palacios (reemplazado a los 72'), mientras que el brasileño Arthur ingresó a los 77'.

En tanto, Olympiacos contó con los argentinos Francisco Ortega y Santiago Hezze (su compatriota Lorenzo Scipioni ingresó a los 79') y con el brasileño Rodinei, cuyos connacionales André Luiz y Clayton ingresaron a los 66 y 90', respectivamente.

Bodo Glimt, Atlético Madrid, Newcastle y Bayer Leverkusen deberán esperar ahora al sorteo que la UEFA realizará el viernes 27, cuando conocerán sus respectivos rivales en octavos de final.

El equipo noruego será sorteado entre Manchester City y Sporting de Lisboa al igual que el ganador de la llave que mañana completarán Real Madrid y Benfica luego del triunfo por 1-0 del equipo "merengue" en la ida disputada en Portugal.

Atlético Madrid podrá enfrentar al Liverpool o al Tottenham del mismo modo que el vencedor del enfrentamiento entre Juventus y Galatasaray, que mañana intentará aprovechar su goleada por 5-2 de la ida como local en Turquía.

Newcastle está en el camino del Chelsea o del Barcelona del mismo modo que el vencedor del emparejamiento entre PSG y Mónaco, que deberá revertir la derrota por 3-2 que sufrió en la ida como local ante el campeón defensor.

Por último, Bayer Leverkusen será sorteado entre Arsenal y Bayern Múnich al igual que el ganador de la llave entre Atalanta y Borussia Dortmund, que mañana jugará en Bérgamo tras haber ganado por 2-0 en la ida disputada en Alemania. (ANSA).