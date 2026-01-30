Champions: Inter "favorecido"

Juventus y Atalanta, los otros dos representantes italianos que sigue en carrera tras la eliminación de Napoli en la fase de liga, tendrán que jugarse el suyo frente a Galatasaray y Borussia Dortmund.

El "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu evitó al Benfica del portugués José Mourinho, de la mano del cual conquistó por tercera y última vez el torneo continental en 2009-10, cuando celebró la triple corona, pues sumó "scudetto" y Copa Italia con un plantel que integraba su actual entrenador.

Benfica, en el que milita el campeón mundial argentino Nicolás Otamendi, atrapó el último boleto a los "play-off" el miércoles gracias al gol convertido por su arquero ucraniano Anatoliy Trubin tiempo adicionado para darle el triunfo por 4-2 frente a Real Madrid, que significó la diferencia entre seguir en el certamen o despedirse.

El equipo "merengue", el más laureado con 15 coronas, necesitaba ganar para meterse entre los ocho clasificados, pero la derrota lo dejó apenas por detrás de Manchester City, que obtuvo el último pasaje directo y fue uno de los cinco de la Premier League que terminaron entre los primeros ocho.

El sorteo determinó que Real Madrid y Benfica vuelvan a enfrentarse en los "play-off", el 17 de febrero en territorio portugués y ocho días más tarde en el Santiago Bernabéu.

El ganador de esa llave chocará por el pasaje a cuartos con Sporting de Lisboa o con el City de Josep Guardiola, campeón de la Champions en 2022-23.

Ese año, el rival de los "Ciudadanos" fue Inter, que cayó en Estambul, como sucedería dos años después en Múnich, también entrenado por Simone Inzaghi, frente al París Saint-Germain del español Luis Enrique, que lo aplastó por 5-0 y celebró su primer título en la Champions, sacándose la espina de la primera final, perdida con Bayern Munich en Lisboa en 2019-20.

En esta edición, al igual que Real Madrid, Inter quedó a las puertas de lograr el pasaje directo a octavos tras finalizar décimo, ambos un punto por detrás del City y uno por delante del PSG, que el 17 de febrero visitará al Mónaco en la ida de los "play-off" y lo recibirá en el Parque de los Príncipes ocho días después.

El ganador chocará con Barcelona o con Chelsea en octavos, mientras que el vencedor de Bodo Glimt-Inter, que iniciarán los "play-off" el 18 de febrero en el Aspmyra Stadion y los cerrarán seis días después en el Giuseppe Meazza, se las verá con Tottenham Hostpur o Liverpool.

"Bodo Glimt es un equipo al que no debemos subestimar para no tener sorpresas", destacó el argentino Javier Zanetti, vicepresidente de Inter, que como capitán celebró la triple corona de la mano de Mourinho.

De entre los "Spurs" y los "Reds" también saldrá el rival del ganador de los "play-off" que el 17 de febrero iniciarán en Estambul el Galatasaray de Okan Buruk y la Juventus de Luciano Spalletti, que será local en la revancha ocho días después.

Un viejo conocido será rival de una "Vecchia Signora": El nigeriano Victor Osimhen, campeón y capocannoniere de la Serie A con Napoli en 2022-23, aunque no será el único "fantasma" que afrontará el equipo italiano, como recordó el ex capitán y hoy dirigente Giorgio Chiellini, al afimar: "Tenemos un muy feo recuerdo en Estambul".

La alusión apuntó a la derrota ante Galatasaray que sentenció la eliminación de Juventus en la fase de grupos de la Champions de 2013-14, tras "un error decisivo que yo cometí", recordó.

"No enfrentaremos solamente a Osimhen, sino a un equipo con grandes individualidades y, ojalá, podamos sepultar aquel ingrato recuerdo", concluyó.

Atalanta se las verá con Borussia Dortmund, campeón de la Champions en 1996-97 (derrotó en la final a una Juventus que defendía la corona), que jugó otras dos finales y las perdió: en 2012-13 (la primera de la historia entre rivales alemanes) con Bayern Munich y en 2023-24 con Real Madrid.

El equipo de Raffaele Palladino cayó por 1-0 en su visita a Union Saint-Gilloise (eliminado en la ronda inicial) y finalizó en el decimoquinto puesto en la fase de liga, dos por delante del equipo alemán, derrotado 2-0 como local por Inter en la última fecha y que el 17 de febrero recibirá en Signal Iduna Park a un Atalanta que será local en la revancha ocho días más tarde en el New Balance Arena.

"Borussia Dortmund es un equipo con mucha experiencia a nivel europeo y excelentes jugadores y nos obligará a dar el 120 por ciento", destacó Umberto Marino, director general del área institucional del equipo italiano.

Atalanta reeditará el choque por los dieciseisavos de final de la Europa League de 2018 ante ese mismo rival, que avanzó a octavos ganando por 3-2 de local y empatando 1-1 en la revancha que se jugó en el estadio Mapei de Reggio Emilia.

Pero Atalanta se tomó revancha seis años después y celebró (con Gian Piero Gasperini, hoy DT de Roma) un título inédito en la Europa League, al vencer en la final al también alemán Bayer Leverkusen, que llegaba invicto al mando del español Xabi Alonso, recientemente despedido como conductor de Real Madrid.

El ganador de Atalanta y Borussia Dortmund jugará en octavos con Bayern Munich o con Arsenal, que con el español Mikel Arteta avanzó como líder ganando los ocho partidos que disputó y cerró escoltado por el equipo bávaro del belga Vincent Kompany, que ganó siete y perdió uno.

Los "Gunners" o Bayern Munich podrían ser los rivales del vencedor de los "play-off" del choque entre el azerí Qarabag y Newcastle, que chocarán en Bakú el 18 de febrero y seis días más tarde animarán la revancha en St. James Park.

Brujas (finalista en 1977-78) se eliminará con Atlético Madrid, tres veces subcampeón de la Champions (1973-74, 2013-14 y 2015-16), que lo visitará el 18 de febrero en el estadio Jan Breydel y lo recibirá en la revancha seis días después en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El ganador enfrentará en octavos a Manchester City o a Sporting de Lisboa, en tanto que el ganador de la que jugarán Olympiacos y Bayer Leverkusen (subcampeón en 2001-2002), que chocarán el 18 y el 24 de febrero en Pireo y en el BayArena de Leverkusen, se las verá con Chelsea (campeón en 2011-12 y en 2020-21) o con Barcelona (que alzó la "Orejona" en cinco oportunidades: 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11 y 2014-15). (ANSA).