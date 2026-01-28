Champions: Inter, Juventus y Atalanta jugarán el playoff

Inter, líder de la Serie A, venció en Alemania al Borussia Dortmund, escolta de la Bundesliga, gracias a los goles de Federico Dimarco (81') y del francés Andy Diouf (en el cuarto minuto adicionado del complemento)

El equipo "neroazzurro" del DT rumano Cristian Chivu quedó a un paso de sumarse al grupo de 8 clasificados directos a octavos de final que integran Arsenal, líder con puntaje ideal; Bayern Múnich (21); Liverpool (18); Tottenham (17); Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City, todos con 16 unidades

Inter, que alineó al brasileño Luís Henrique e incluyó al argentino Lautaro Martínez a los 88', quedó décimo con 15 puntos, la misma cantidad que Real Madrid, que cayó inesperadamente por 4-2 en Portugal contra el Benfica del DT José Mourinho, que con esta victoria escaló al puesto 24 con 9 unidades y conquistó agónicamente el derecho a disputar el playoff

También el campeón defensor, París Saint-Germain, y Newcastle, disputarán el repechaje tras el empate 1-1 entre sí, resultado que los dejó con 14 puntos, uno más que Juventus, Atlético Madrid y Atalanta

Juventus alineó al brasileño Gleison Bremer y al colombiano Juan Cabal (reemplazado a los 75') en su visita al Mónaco, que contó con los también brasileños Vanderson y Caio Henrique y disputará el repechaje tras quedar el puesto 21 con 10 unidades

El brasileño Ederson jugó todo el partido que Atalanta perdió por 1-0 en Bélgica con Union Saint-Gilloise, que contó con su compatriota el brasileño Guilherme Smith (reemplazado a los 85') y con el argentino Kevin Mac Allister y ganó por el gol del israelí Anan Khalaili (70')

En cambio, Napoli, campeón defensor de la Serie A, se despidió en la fase de liga al quedar en el trigésimo puesto con 8 puntos luego de su agónica caída por 3-2 como local ante Chelsea, que terminó sexto

El argentino Enzo Fernández abrió el marcador para Chelsea a los 19' con el penal sancionado por una mano del brasileño Juan Jesús, cuyo compatriota Joao Pedro (61 y 83') selló la victoria de los "Blues" en el estadio Diego Maradona

Antonio Vergara (33' tras gran jugada personal) y el danés Rasmus Hojlund (43') ilusionaron a los "tifosi" al revertir transitoriamente el resultado para Napoli, que alineó a Juan Jesús (amonestado y reemplazado a los 67') y al uruguayo Mathías Olivera

Por su parte, Chelsea contó con el ecuatoriano Moisés Caicedo, con los brasileños Andrey Santos (reemplazado a los 59'), Joao Pedro y Estevao, reemplazado por el argentino Alejandro Garnacho, cuyo compatriota Enzo Fernández jugó todo el partido

También Bayer Leverkusen conquistó su derecho a disputar el repechaje al llegar a 12 unidades gracias a su goleada por 3-0 como local ante Villarreal, penúltimo con sólo 1 punto, la misma cantidad que el colista Kairat Almaty, que perdió por 3-2 con Arsenal

Con 11 puntos quedaron Borussia Dortmund, que incluyó al brasileño Yan Couto ingresó a los 89' del partido contra Inter, y Olympiacos, que se metió en la zona del repechaje tras vencer por 2-1 como visitante al Ajax (6)

El grupo de 16 equipos que disputarán el repechaje lo completan Brujas, Galatasaray, Mónaco y Qarabag (todos sumaron 10 puntos), y Bodo Glimt, que llegó a 9 unidades tras vencer por 2-1 al Atlético Madrid en la capital de España

La UEFA realizará el viernes 30 en Nyon el sorteo para definir los emparejamientos del playoff, que ofrecerá sus duelos de ida el 17 y el 18 de febrero, mientras que el martes 24 y el miércoles 25 del próximo se disputarán las revanchas

Inter, Juventus y Atalanta serán cabeza de serie en el sorteo por haber finalizado entre los puestos 9 y 16 de la fase de liga: el "neroazzurro" podrá jugar ante Bodo Glimt (23) o Benfica (24); la "Vecchia Signora" contra Brujas (19) o Galatasaray (20); y el bergamasco frente a Borussia Dortmund (17) u Olympiacos (18). (ANSA)