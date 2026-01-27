Champions: Inter obligado a ganar ante Borussia Dortmund

El equipo "neroazzurro" del DT rumano Cristian Chivu cayó al decimocuarto puesto de la fase de liga con 12 puntos tras su derrota por 3-1 como local en la séptima fecha contra el líder Arsenal (21), que aseguró por anticipado su presencia en la próxima ronda al igual que el escolta Bayern Múnich (18).

Los otros equipos que por ahora completan el grupo de 8 clasificados directamente a octavos de final son Real Madrid y Liverpool, que suman 15 unidades; Tottenham (14), París Saint-Germain, Newcastle y Chelsea, que acumulan 13 puntos.

Pero también Barcelona, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético Madrid y Atalanta suman 13 puntos y buscarán ganar sus respectivos partidos de la octava fecha (cuyos 16 duelos se jugarán simultáneamente) para avanzar directamente a la próxima ronda.

En este escenario, Inter y Juventus, que suman 12 puntos, y también Borussia Dortmund (11) confían en ganar sus partidos y apuestan por un tropezón de los equipos que los anteceden en la tabla de posiciones para clasificarse directamente a octavos de final.

"Comparado con la liga, es una competición diferente y estamos un poco atrás. Teníamos expectativas diferentes y nos hemos metido en una situación que no es la ideal", reconoció Chivu en alusión a la derrota contra Arsenal, que ganó todos su partidos.

"Queremos hacer un gran partido para conseguir lo que nos ha faltado últimamente. Saldremos a ganar y dominar, y luego veremos dónde estamos al final del partido. En cuanto a fuerza y tradición, Borussia Dortmund es un equipo de primera en Europa. En este estadio, pocos equipos consiguen ganar.

Intentaremos hacerlo lo mejor posible y conseguir el resultado", insistió el DT rumano en diálogo con la cadena Sky Sport.

Chivu reconoció que "el objetivo era terminar entre los primeros 8" y destacó que Inter deberá estar "preparado desde el punto de vista físico y mental" ante un Borussia Dortmund que marcha segundo en la Bundesliga con 42 puntos, ocho menos que el líder Bayern Múnich.

"Perdimos partidos que merecíamos más, pero como suelo decir, recibimos lo que merecemos. Ni que decir tiene que perdimos en Madrid en el último segundo o que nos marcaron un penal que no estaba en juego contra Liverpool", recordó Chivu en alusión a la derrota por 2-1 con Atlético Madrid y a la caída por 1-0 contra los "Reds".

"El equipo creció mentalmente, en actitud y motivación. Los errores ocurren: las temporadas perfectas y las actuaciones perfectas no existen. Siempre hay que intentar corregirse", subrayó el entrenador del Inter, que también precisa ganar mañana para asegurarse jugar como local el eventual duelo revancha del playoff por el boleto a octavos de final.

Una mala noticia para el DT rumano, que alineará al capitán argentino Lautaro Martínez, es la ausencia por un problema muscular del mediocampista Nicoló Barella, quien será sometido a estudios médicos para confirmar la gravedad de la lesión.

"Lautaro nunca quiere descansar. Nunca queremos prescindir de nuestros jugadores; todos están disponibles y quieren aportar", aseguró Chivu, quien respaldó al brasileño Luis Henrique, a quien reemplazó en el primer tiempo del partido que Inter le ganó por 6-2 al Pisa por la fecha 22 de la Serie A tras revertir una desventaja inicial de 2-0.

"El equipo aplaudió mi elección, que no se basó en el rendimiento de Luis Henrique. El respeto y la estima de sus compañeros es lo que cuenta. Lo demás importa poco", completó el DT del Inter, que lidera la Serie A con 52 puntos y también sigue en carrera en la Copa Italia, en cuyos cuartos de final enfrentará al Torino.

A su vez, el DT del Borussia Dortmund, el croata Kiko Kovac, resaltó la importancia de "defender bien" ante un equipo como Inter que, recordó, "llegó a la final de la Champions en las últimas tres ediciones".

"Mañana enfrentamos a un equipo muy fuerte, debemos aprovechar las ocasiones que generemos. Este estadio es mágico, transmite fuerza y energía. Debemos aprovecharlo mañana", enfatizó Kovac.

"Inter es el tipo de rival frente al cual debes tener cuidado de no recibir goles, ya que no tendremos muchas ocasiones de anotar. Tenemos a la afición de nuestro lado; sé que estará ahí para apoyarnos y ayudarnos", valoró el DT croata.

"Este grupo lleva años trabajando unido, todos se conocen muy bien. Antes eran un equipo dominante, ahora veo una gran velocidad en la transición, y tenemos que ser conscientes de su estilo de juego. Inter es un equipo muy dinámico y moderno, algo que no se suele decir de los equipos italianos", completó Kovac.

(ANSA).