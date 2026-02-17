Champions: Inter visita al Bodo Glimt

El árbitro alemán Daniel Siebert estará a cargo del partido previsto en el Aspmyra Stadion, donde Inter buscará el mejor resultado posible para sellar su clasificación a octavos de final en la revancha prevista el martes 24 en el Giuseppe Meazza.

La delegación del club "neroazzurro" encabezada por el capitán argentino Lautaro Martínez y el DT rumano Cristian Chivu viajó a Noruega sin el mediocampista turco Hakan Calhanoglu ni su colega Davide Frattesi, quienes permanecieron en Italia.

Calhanoglu había vuelto a jugar después de una inactividad de un mes durante el agónico triunfo por 3-2 que Inter celebró el pasado sábado 14 como local ante Juventus por la fecha 25 de la Serie A.

El turco acusó una fatiga muscular en su pierna derecha, mientras que Frattesi sufrió un gastrointestinal.

"Calhanoglu debería estar de vuelta la semana que viene, sólo está un poco cansado. Es normal, ya que llegó el sábado por la noche después de sólo unos días de entrenamiento", afirmó Chivu sobre el mediocampista turco en diálogo con la cadena Sky Sport.

"Veremos cómo nos sentimos mañana; cada noche nos llevamos una sorpresa, dado que Davide Frattesi ha tenido fiebre. Esperaré hasta mañana para tomar decisiones, porque estamos centrados en este partido, no en el de Lecce", agregó el DT rumano en alusión al duelo previsto el sábado 21 por la fecha 26 de la Serie A.

"No es la nieve lo que nos afecta, sino el Bodo y todo lo que están haciendo. Tienen espíritu, calidad y muchos jugadores que están teniendo un buen desempeño tanto aquí como en el extranjero con Noruega", advirtió Chivu.

El entrenador del Inter también habló sobre el césped sintético del Aspmyra Stadion: "siempre hay preocupación por la seguridad de los jugadores. Harán todo lo posible para causarnos problemas, pero estaremos preparados para hacer lo mismo", garantizó Chivu en rueda de prensa.

Inter, que finalizó décimo en la fase de liga de la Champions League, alineará al delantero brasileño Luís Henrique y a su colega Lautaro Martínez en la visita al Bodo Glimt, que finalizó en el puesto 23 de la ronda anterior, en la que se dio el gusto de vencer al Manchester City como local y al Atlético Madrid como visitante.

"Sabemos que enfrentamos a un equipo europeo de primer nivel.

Está en un buen momento de forma, y tenemos que hacer las cosas a nuestra manera, considerando nuestra situación actual", declaró a su vez el DT del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen.

"Tenemos que intentar sacar el máximo partido a un equipo con ganas de trabajar cada día, haga 10 grados bajo cero o las condiciones que hagan", insistió Knutsen en conferencia de prensa.

"Lo más difícil del Inter es que está muy acostumbrado a jugar contra equipos que juegan duelos individuales y es muy bueno abriendo espacios por el centro primero", analizó el entrenador del Bodo Glimt.

"Pero si recuperamos el balón, son vulnerables: ése es uno de los momentos en que podemos atacarlos. El otro es cuando los obligamos a defender en profundidad, y tenemos que tener la valentía de hacerlos sufrir", enfatizó Knutsen.

El entrenador noruego también comentó sobre la polémica en torno al triunfo del Inter sobre Juventus, que sufrió la expulsión del defensor francés Pierre Kalulu por doble amonestación luego que el árbitro Federico La Penna, según la "Vecchia Signora", se dejó engañar por una simulación de Alessandro Bastoni, zaguero del equipo "neroazzurro".

"Ya hemos jugado contra equipos italianos, y eso es parte del fútbol. No creo que debamos centrarnos en eso. Entiendo que Juventus esté hablando de ello, porque fue una situación decisiva e incorrecta", opinó Knutsen.

"El debate gira en torno al uso del VAR: ¿en qué situaciones puede intervenir para evitar errores como éste? Espero que lleguemos a ese punto, porque ciertas artimañas no deben ser recompensadas. Así no debería ser el fútbol", remarcó el DT del Bodo Glimt.

"Estamos muy preparados para lo que nos espera contra Inter. Es un equipo experimentado y usará lo que pueda. Necesitamos centrarnos en gestionar el partido y mantener la cabeza fría.

Sabemos que los partidos siempre tienen una dimensión añadida, especialmente a nivel internacional", concluyó Knutsen. (ANSA).