Champions: Juventus sueña con un boleto directo a los playoffs
Deberá vencer como visitante al Mónaco por la octava fecha de la fase de liga
La "Vecchia Signora" del DT Luciano Spalletti tiene garantizado un lugar entre los 16 equipos que disputarán un repechaje por un boleto a octavos de final, pues marcha decimoquinta con 2 puntos, tres más que Mónaco, que se ubica vigésimo primero.
Juventus, que ocupa el quinto lugar en la Serie A que lidera Inter, podrá clasificarse de modo directo a octavos de final de la "Champions" si Tottenham, París Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético Madrid, Atalanta y el propio equipo "neroazzurro" no ganan sus partidos de mañana.
"Haremos algunos cambios en la alineación. Jugamos hace dos días y tendremos otro en dos días", adelantó Spalletti en alusión al goleada por 3-0 del pasado domingo 25 contra Napoli por la fecha 22 de la Serie A y la visita al Parma del 1 de febrero por la jornada 23 del torneo de la primera división del "Calcio".
En tal sentido, Spalletti confirmó la presencia del neerlandés Teun Koopmeiners y del belga Lois Openda ante Mónaco, que marcha décimo en la Ligue 1 que lidera PSG, campeón defensor de la Champions League.
"No tenemos la presión del resultado, veremos qué tan libres estamos mentalmente y será un partido abierto contra un equipo fuerte. Mónaco no calculará porque no puede permitírselo.
Nosotros jugaremos a jugar porque es la única forma de aspirar a algo más", aseguró Spalletti en diálogo con la cadena Sky Sport.
"No hay mejor situación que la nuestra. Saldremos al campo contra Mónaco sin la presión del resultado y veremos a qué nivel podemos rendir con la cabeza fría", insistió Spalletti, quien planea alinear al defensor brasileño Gleison Bremer y a su colega colombiano Juan Cabal.
Por su parte, el DT del Mónaco, Sébastien Pocognoli, destacó la importancia de la unión de sus dirigidos frente al equipo italiano: "queremos aprovechar nuestras oportunidades de gol para complicarle la vida a Juventus", resaltó.
"Tienen confianza, como vimos contra Napoli. Siempre es especial para mí enfrentarme a un equipo italiano y tengo un gran respeto por Spalletti: es una inspiración, espero que hagamos un buen partido", confió Pocognoli, quien excluyó de la convocatoria al mediocapista Paul Pogba, quien jugó para Juventus en dos ciclos (2012-16 y 2022-24). (ANSA).