Champions: Juventus sueña con un boleto directo a los playoffs

La "Vecchia Signora" del DT Luciano Spalletti tiene garantizado un lugar entre los 16 equipos que disputarán un repechaje por un boleto a octavos de final, pues marcha decimoquinta con 2 puntos, tres más que Mónaco, que se ubica vigésimo primero.

Juventus, que ocupa el quinto lugar en la Serie A que lidera Inter, podrá clasificarse de modo directo a octavos de final de la "Champions" si Tottenham, París Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético Madrid, Atalanta y el propio equipo "neroazzurro" no ganan sus partidos de mañana.

"Haremos algunos cambios en la alineación. Jugamos hace dos días y tendremos otro en dos días", adelantó Spalletti en alusión al goleada por 3-0 del pasado domingo 25 contra Napoli por la fecha 22 de la Serie A y la visita al Parma del 1 de febrero por la jornada 23 del torneo de la primera división del "Calcio".

En tal sentido, Spalletti confirmó la presencia del neerlandés Teun Koopmeiners y del belga Lois Openda ante Mónaco, que marcha décimo en la Ligue 1 que lidera PSG, campeón defensor de la Champions League.

"No tenemos la presión del resultado, veremos qué tan libres estamos mentalmente y será un partido abierto contra un equipo fuerte. Mónaco no calculará porque no puede permitírselo.

Nosotros jugaremos a jugar porque es la única forma de aspirar a algo más", aseguró Spalletti en diálogo con la cadena Sky Sport.

"No hay mejor situación que la nuestra. Saldremos al campo contra Mónaco sin la presión del resultado y veremos a qué nivel podemos rendir con la cabeza fría", insistió Spalletti, quien planea alinear al defensor brasileño Gleison Bremer y a su colega colombiano Juan Cabal.

Por su parte, el DT del Mónaco, Sébastien Pocognoli, destacó la importancia de la unión de sus dirigidos frente al equipo italiano: "queremos aprovechar nuestras oportunidades de gol para complicarle la vida a Juventus", resaltó.

"Tienen confianza, como vimos contra Napoli. Siempre es especial para mí enfrentarme a un equipo italiano y tengo un gran respeto por Spalletti: es una inspiración, espero que hagamos un buen partido", confió Pocognoli, quien excluyó de la convocatoria al mediocapista Paul Pogba, quien jugó para Juventus en dos ciclos (2012-16 y 2022-24). (ANSA).