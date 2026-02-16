Champions: Juventus y Atalanta abren los playoffs

La delegación de la "Vecchia Signora" viajó a Turquía luego de la dolorosa derrota por 3-2 como visitante contra Inter por la fecha 25 de la Serie A, resultado que dejó a Juventus en el quinto puesto del torneo de la primera división del "Calcio".

"Me gustó la actitud que tuvieron en Milán, les dije que estaba orgulloso y que no los cambiaría por ningún equipo del mundo y ahora tenemos un partido importante por delante: cuando hay doble jornada, los dos partidos cuentan, y en la vuelta llevas contigo lo que hiciste en la ida", afirmó Spalletti.

El DT reveló el mensaje que transmitió a sus dirigidos luego de la caída ante Inter, líder de la Serie A que, según Juventus, se vio beneficiado por la decisión del árbitro Federico La Penna de expulsar al defensor francés Pierre Kalulu.

Juventus considera que La Penna se dejó engañar por Alessandro Bastoni, zaguero del Inter, quien simuló una infracción para generar la roja por doble amonestación a Kalulu, que viajó con sus compañeros para el duelo de mañana en Estambul, cuya revancha será el miércoles 25 en Turín.

"En estos partidos, no hay simples reflectores, sino un sol radiante por todos lados, y cualquier duda será una ventaja para ellos", advirtió Spalletti para graficar el ambiente en el estadio del Galatasaray.

"Además, arriba tienen dos delanteros del calibre de (Mauro) Icardi y (Victor) Osimhen: uno crea caos y el otro sabe cómo aprovecharlo. Tienen una calidad increíble, y tendremos que mantener el balón porque necesitamos que lo tengan lo menos posible", adelantó sobre el argentino y el nigeriano, a quienes Spaletti dirigió en Inter y Napoli, respectivamente.

La mala noticia para Juventus es que sufrirá la ausencia por lesión del delantero canadiense Jonathan David, mientras que Spalletti confía en recuperar a tiempo al mediocampista francés Khephren Thuram, quien viajó a Turquía tras perderse el partido contra Inter.

"Nuestro objetivo era llegar a octavos de final, y lograrlo a través de los playoffs es una gran oportunidad: gracias al apoyo de nuestra afición, podemos vencer a Juventus", confió el DT del Galatasaray, Okan Buruk.

"Sabemos que enfrentaremos a un equipo fuerte. Han mejorado mucho con Spalletti. Han jugado mucho últimamente, pero también han tenido mala suerte. Tenemos dos partidos muy igualados por delante. Sabemos que la clasificación no se decidirá en un solo partido, pero tenemos la ventaja de jugar en casa y queremos aprovecharla al máximo en la vuelta", agregó Buruk.

Galatasaray lidera la liga de Turquía y finalizó en el vigésimo puesto de la fase de liga de la Champions League, en la que Juventus terminó decimotercera.

El reglamento establece que Liverpool, que completó el podio en la fase de liga, jugará contra el equipo que haya terminado en la peor posición de esa ronda entre los protagonistas de las llaves Galatasaray-Juventus y Brujas (decimonoveno)-Atlético Madrid (decimocuarto), mientras que Tottenham (cuarto) jugará contra el otro clasificado de esos emparejamientos.

Por su parte, Atalanta, que finalizó decimoquinto, visitará al Borussia Dortmund (decimoséptimo) y, en caso de imponerse en la llave cuya revancha será el miércoles 25 en Italia, se medirá con Bayern Múnich, escolta en la fase de liga del líder Arsenal.

"Queremos inquietar al Borussia Dortmund con la mentalidad adecuada, saliendo al campo con confianza y seguridad. Quiero que el equipo tenga carácter y hambre", enfatizó el DT del Atalanta, Raffaele Palladino, quien alineará al brasileño Ederson.

Atalanta, que marcha en el sexto puesto de la Serie A, viajó a Alemania sin el belga Charles De Ketelaere, que fue operado en su rodilla derecha, ni Giacomo Raspadori, quien deberá permanecer inactivo durante 3 semanas por una lesión muscular que sufrió en el triunfo por 2-0 en campo de Lazio el pasado sábado 14 por la fecha 25 del torneo de la primera división del "Calcio".

Palladino también reconoció su alegría de reencontrarse mañana con el croata Nico Kovac, quien fue su compañero en Juventus y actualmente dirige al Borussia Dortmund, único escolta del Bayern Múnich en la Bundesliga.

"Atalanta está jugando mejor con Palladino, pero queremos avanzar a la siguiente ronda tras nuestra racha de 6 victorias consecutivas en la Bundesliga. Será un partido muy abierto contra un equipo fuerte y físicamente exigente que merece respeto", destacó Kovac.

El programa que marcará el inicio de los playoffs ofrecerá además la visita del Real Madrid al Benfica del DT José Mourinho y el duelo entre dos equipos franceses, pues Mónaco recibirá al París Saint-Germain, campeón defensor de la "Champions" y de la Ligue 1.

"Un Real Madrid herido es peligroso", alertó Mourinho, quien dirigió entre 2010 y 2013 al equipo "merengue", al cual Benfica venció por 4-2 en la última fecha de la fase de liga para sumarse a los protagonistas del playoff por un boleto a octavos de final del torneo continental.

"Están heridos. Y un rey herido es peligroso. Jugaremos la ida con cabeza, ambición y confianza. Sabemos lo que les hicimos a los reyes de la Champions League", remarcó Mourinho sobre el triunfo sellado con un gol de cabeza del arquero ucraniano Anatoliy Trubin.

Benfica completa el podio en la liga de Portugal y precisará un resultado positivo en el Estadio da Luz pensando en la revancha del miércoles 25 en el Santiago Bernabéu, donde Real Madrid, escolta del Barcelona en la Liga, buscará sellar su boleto a octavos de final.

"El partido será muy duro, sin duda. Estoy muy acostumbrado a este tipo de partidos. Lo he hecho toda mi vida. La gente suele pensar que un resultado determinado es necesario en la ida por tal o cual razón. Yo digo que no hay un resultado definitivo", concluyó Mourinho. (ANSA).