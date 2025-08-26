Champions: Kairat, Bodo Glimt y Pafos a la fase de liga

La ida disputada en Escocia entre Celtic y Kairat Almaty finalizó 0-0 al igual que la revancha disputada en Kazajistán, donde tampoco pudieron sacarse diferencias en el tiempo suplementario.

Pero Kairay Almaty se clasificó a la fase de liga del torneo de clubes más importante de Europa al imponerse por 3-2 en definición por penales.

El arquero Temirlan Anarbekov fue el héroe del Kairat Armaty, pues atajó los remates de Adam Idah, del escocés Luke McCowan y del japonés Daizen Maeda, mientras que el belga Arne Engels y el también escocés Callum McGregor convirtieron para Celtic.

A su vez, el bielorruso Alyaksandr Martynovich, el israelí Ofri Arad y el ruso Yegor Sorokin anotaron para Kairat Almaty, para el cual falló su remate el también bielorruso Valery Gromyko.

También Pafos jugará por primera vez la fase de grupos de la Champions League luego de haber eliminado al Estrella Roja, pues empataron 1-1 en la revancha luego del triunfo por 2-1 del equipo chipriota en la ida disputada en Serbia.

Por su parte, Bodo Glimt aprovechó su goleada por 5-0 como local en Noruega para eliminar al Sturm Graz, que sólo pudo ganar por 2-1 en la revancha que jugaron en Austria.

Este miércoles 27 se conocerán los otros clasificados a través de la Ruta de Campeones, pues Qarabag recibirá en Azerbaiyán al Ferencvaros tras su victoria por 3-1 como visitante en Hungría y Copenhague recibirá en Dinamarca al Basilea luego del 1-1 en Suiza.

En la Ruta de Liga, en tanto, el Fenerbahce del DT portugués José Mourinho visitará en Lisboa al Benfica luego del empate 0-0 en Turquía, mientras que Brujas recibirá en Bélgica al Glasgow Rangers tras haberlo derrotado por 3-1 en Escocia.

Los ganadores de los siete duelos de los playoffs completarán la lista de 36 participantes de la fase de liga de la edición 2025-26 de la "Champions", en programa del 16 de septiembre al 28 de enero del año próximo y cuyo sorteo está previsto el jueves 28.

El campeón defensor, París Saint-Germain, encabeza la lista de los equipos que esperan en la fase de liga y que también incluye al Ajax, Arsenal, Atalanta, Athlétic de Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Chelsea.

La nómina se completa con Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Olympique de Marsella, Mónaco, Nápoli, Newcastle, Olympiacos, PSV Eindhoven, Real Madrid, Slavia Praga, Sporting de Lisboa, Tottenham, Union Saint-Gilloise y Villarreal.

La fase de liga se disputará de la misma manera que en su edición estreno, mientras que los 4 equipos mejor posicionados en la primera ronda serán locales (en caso de clasificarse) en los duelos de revancha de los enfrentamientos de cuartos y semifinales.

Si esos cuatro equipos son eliminados, su lugar como "cabeza de serie" serán ocupados por los clubes que los superaron en la ronda preliminar.

Partidos de los playoffs de la Champions League.

RUTA DE CAMPEONES IDA VUELTA.

- Ferencvaros (Hun)-Qarabag (Aze) 1-3.

- Estrella Roja (Ser)-Pafos (Chi) 1-2 1-1.

- Bodo Glimt (Nor)-Sturm Graz (Aus) 5-0 1-2.

- Celtic (Esc)-Kairat Almaty (Kaz) 0-0 0-0 (2-3) (*).

- Basilea (Sui)-Copenhague (Din) 1-1.

RUTA DE LIGA.

- Glasgow Rangers (Esc)-Brujas (Bél) 1-3.

- Fenerbahce (Tur)-Benfica (Por) 0-0.

(*) Se clasificó en definición por penales.

