Champions: Kovacs dirigirá Borussia Dortmund-Inter

A su vez, el español José María Sánchez fue designado para Mónaco-Juventus, mientras que el inglés Michael Oliver estará a cargo de la visita del Atalanta al Union Saint-Gilloise.

Kovacs será asistido en las bandas por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, mientras que el también rumano Szabolcs Kovacs será el cuarto árbitro y el neerlandés Rob Dieperink estará a cargo del VAR con el respaldo del polaco Tomasz Kwiatkowski.

Turpin, en tanto, encabezará el equipo de autoridades francesas que completarán los asistentes Nicolas Danos y Benjamin Pages, el cuarto árbitro Ruddy Buquet y, en el VAR, Jerome Brisard y Bastien Dechepy.

Por su parte, los españoles Raúl Cabanero e Íñigo Prieto asistirán a Sánchez y su compatriota Mateo Busquets Ferrer será el cuarto árbitro, mientras que su connacional César Soto Grado estará a cargo del VAR con el apoyo del portugués André Narciso.

Por último, un equipo de autoridades inglesas será comandado por Oliver: Stuart Burt e Ian Hussin serán los asistentes y Andrew Madley cubrirá el rol de cuarto árbitro, mientras que Stuart Attwell y Darren England estarán en el VAR. (ANSA).