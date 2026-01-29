Champions: La Premier League dominó la fase de liga

A su vez, Newcastle finalizó duodécimo y esperará el sorteo que la UEFA realizará este viernes 30 para saber si enfrentará al Mónaco (terminó en el puesto 21) o al Qarabag (22) en el repechaje para definir un boleto a la próxima ronda de la "Champions".

Arsenal, líder de la Premier League, encabezó la tabla de posiciones de la fase de liga de la Champions League con puntaje ideal, pues ganó sus ocho partidos y aventajó por 3 unidades al Bayern Múnich, que antecedió al Liverpool (18) y al Tottenham (17).

Por su parte, Chelsea finalizó sexto con 16 puntos, la misma cantidad que Barcelona, Sporting de Lisboa y Manchester City, que completó el grupo de ocho equipos que avanzaron directamente a octavos de final del certamen.

En caso de que Newcastle supere la ronda del playoff, Inglaterra se convertirá en el primer país en contar con seis equipos en octavos de final del torneo de clubes más importante de Europa.

"Desde hace algunos años, todos coincidimos en que la Premier League es la mejor liga del mundo y creo que este resultado es una prueba más de ello", afirmó el DT del Tottenham, el danés Thomas Frank.

La presencia de 5 equipos de la Premier League en octavos de final de la "Champions" confirma el poder financiero del torneo de la primera división de Inglaterra sobre las demás ligas del "Viejo Continente".

Seis equipos de la Premier League se encuentran entre los 10 primeros en ingresos, mientras que el 50% de los 30 primeros provienen de la máxima categoría del fútbol de Inglaterra, el único país que registró cuatro equipos en cuartos de final de la "Champions" (Manchester City, Manchester United, Tottenham y Liverpool en la edición).

Los derechos de TV a nivel doméstico, y especialmente los vendidos al extranjero, han generado enormes ingresos, permitiendo a los clubes ingleses gastar casi US$3.500 millones en el último libro de pases del verano boreal, una cifra incluso superior al gasto conjunto de los clubes de la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1 y la Serie A.

Más dinero significa la capacidad de invertir en planteles más grandes y de mayor calidad, tal como lo demuestra el ejemplo del Arsenal, que busca su primer título histórico de la Champions League.

Asimismo, gracias a la distribución equitativa de los ingresos, la Premier League permite a todos los clubes, incluso a los más pequeños, realizar inversiones significativas, lo que hace que cada partido sea más equilibrado y, en consecuencia, los equipos estén mejor preparados para sus compromisos continentales.

El crecimiento táctico se ha producido principalmente gracias a los entrenadores extranjeros, sin perder, sin embargo, el espíritu combativo típico británico: ritmo, atletismo e intensidad.

La única vez que cinco equipos ingleses alcanzaron la fase eliminatoria de la Champions League fue en la edición 2017-18 del torneo, cuando Manchester United, Tottenham, Manchester City, Chelsea y Liverpool (que cayó en la definición con Real Madrid) alcanzaron los octavos de final del certamen continental.

En esta edición del torneo, en tanto, los equipos ingleses serán cabezas de serie en octavos de final y, en consecuencia, no jugarán entre sí, lo que aumenta las posibilidades de establecer un nuevo récord de la Premier League en cuanto a participaciones en la siguiente ronda. (ANSA).