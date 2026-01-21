Champions: lo que pasó fue inexplicable, Palladino

"Es difícil hablar de este partido, lo que pasó es inexplicable.

Tenemos que aprender a jugar incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es una lección que podemos aprender y empezar de nuevo el domingo contra Parma", afirmó Palladino sobre el duelo por la fecha 22 de la Serie A.

"Quedarnos entre los ocho primeros fue un sueño, no una meta.

Después de una primera parte perfecta, cuando teníamos el control total, no estuvimos bien ni tuvimos suerte. Mantuvimos el partido equilibrado, pero luego sufrimos un revés al empatar.

Un cuarto de hora de apagón total", lamentó Palladino.

"Tenemos que aprender a afrontar situaciones difíciles, no podemos permitirnos desaprovechar oportunidades como ésta.

Recibimos tres goles en tres remates y tres medias ocasiones, y ahora nos estamos lamiendo las heridas", reflexionó el DT del Atalanta.

"El problema es que recibimos un golpe que nos desintegró y nos confundió con el 1-1. No es culpa de la defensa, sino de la actitud de todo el equipo", insistió Palladino, quien descartó "un problema físico" del plantel.

"El equipo corrió mucho. Los partidos de la Champions League son físicos y técnicos. Si vas perdiendo a los cuatro minutos, es difícil remontar. Volveremos a partir de lo positivo, de la calidad técnica de la primera parte y de las numerosas ocasiones de gol", añadió Palladino. "Al final del partido, le dije al equipo que tenemos que afrontar las dificultades del partido.

Puede que recibamos goles, pero no puede ser que recibamos el segundo y el tercero. Tenemos que entender que hay momentos diferentes y que tenemos que hacer cosas diferentes", concluyó el DT del Atalanta.

Por su parte, el DT del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, manifestó su satisfacción tras la "merecida victoria" que el equipo vasco celebró en el New Balance Arena de Bérgamo.

"Esta victoria supone un impulso en una temporada difícil en muchos sentidos, con tantas lesiones. Al llegar al partido, ya parecíamos derrotados por las cuatro ausencias, pasamos de la miseria a la riqueza", declaró Valverde.

"En la primera parte, no jugamos bien porque nos costó aguantar la presión. En la segunda parte conseguimos jugar bien y merecimos la victoria. Esta noche teníamos la motivación adecuada para ser más eficientes", analizó Valverde.

El entrenador del Athletic de Bilbao se refirió luego a las posibilidades de lograr la clasificación a octavos de final: "en la Liga no tenemos los puntos que deberíamos tener, pero en la Champions League es increíble", indicó.

"Pensaremos en Sporting de Lisboa más tarde, y ahora tenemos al Sevilla, que es un partido muy importante. Nos hemos enfrentado a rivales de primer nivel, que a menudo recibían goles en la primera parte, como Arsenal y Borussia Dortmund", completó Valverde. (ANSA).