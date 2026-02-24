Champions: Lospennato no es racista, Rui Costa

"Es evidente que esta situación es incómoda para todos, incómoda para el club, incómoda para el jugador, que está siendo condenado. Sin menospreciar la situación humana, estamos hablando de una situación en el campo, donde presenciaron todo lo que sucedió", afirmó Rui Costa en la vigilia de la revancha entre Real Madrid y Benfica por el repechaje de la "Champions".

"Por lo tanto, esto no afecta en absoluto al Benfica como club inclusivo, un club antirracista, que jamás permitiría jugadores racistas en el plantel. Este es un punto que quiero dejar claro", subrayó el exmediocampista de Fiorentina y Milan, entre otros.

Rui Costa habló al día siguiente de que la UEFA anunciara una suspensión provisoria para Prestianni a la espera de la investigación iniciada luego que Vinicius Júnior acusara al argentino ante el árbitro francés Francois Letexier de haberle dicho "mono", lo cual fue imposible de ver en la transmisión por TV porque el jugador del Benfica se cubrió la boca con su camiseta.

Vinicius Junior bailó frente a la afición del Benfica tras marcar el gol del triunfo del Real Madrid a los 50' y dos minutos después acusó a Prestianni ante Letexier de haberle dicho "mono".

El partido estuvo detenido 8 minutos por la aplicación del protocolo de la FIFA ante casos de racismo (Letexier cruzó sus brazos simbolizando una X) y jugadores de ambos equipos discutieron entre sí, mientras que Vinicius fue a sentarse en el banco de suplentes luego de haber dialogado con el DT del Benfica, José Mourinho.

Esa sanción provisoria impedirá a Prestianni participar de la revancha entre Real Madrid y Benfica prevista mañana en el Santiago Bernabéu, donde el equipo portugués deberá revertir su derrota por 1-0 de la ida para avanzar a octavos de final de la Champions League.

Igualmente, Prestianni fue aplaudido por los aficionados del Benfica en el aeropuerto antes del viaje a España pues el club portugués presentó una apelación de urgencia contra la sanción provisoria con la esperanza de obtener una respuesta a tiempo que permita al argentino jugar la revancha, en la que el club portugués tampoco podrá contar con Mourinho, que será reemplazado por su asistente Joao Tralhao tras haber sido expulsado en la ida.

"No está porque sufrió una injusticia", declaró Tralhao al reemplazar a Mourinho en la conferencia de prensa, en la que advirtió que no respondería preguntas sobre el caso Prestianni.

"Tenemos una gran oportunidad de marcar la diferencia en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre ha apoyado fervientemente esta causa, tiene la oportunidad de hacer algo más que simplemente ofrecer un eslogan y una pancarta bonita antes de los partidos", enfatizó a su vez Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid. (ANSA).