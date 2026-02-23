Champions: Lospennato suspendido provisionalmente

A la espera del resultado de la investigación iniciada tras la denuncia de Vinicius Júnior durante el partido que Real Madrid ganó por 1-0 en Portugal el pasado martes 17, el Tribunal de Disciplina y Ética de la UEFA (CEDB) "decidió hoy suspender al señor Gianluca Prestianni" por "comportamiento discriminatorio", según se lee en un comunicado del organismo de la UEFA.

Vinicius Junior bailó frente a la afición del Benfica tras marcar el gol del triunfo del Real Madrid a los 50' y dos minutos después acusó a Prestianni ante el árbitro francés Francois Letexier de haberle dicho "mono", lo cual fue imposible de ver en la transmisión por TV porque el argentino se cubrió la boca con su camiseta.

El partido estuvo detenido 8 minutos por la aplicación del protocolo de la FIFA ante casos de racismo (Letexier cruzó sus brazos simbolizando una X) y jugadores de ambos equipos discutieron entre sí, mientras que Vinicius fue a sentarse en el banco de suplentes luego de haber dialogado con el DT del Benfica, José Mourinho.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan llevarse la camiseta a la boca para demostrar lo débiles que son", publicó Vinicius Júnior en su cuenta de Instagram después del partido contra Benfica.

"Vinicius malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista y lamento las amenazas que me profirieron los jugadores del Real Madrid", publicó a su vez Prestianni en redes sociales.

Benfica adelantó que apelará la decisión a pesar de creer que es poco probable que tenga algún "efecto práctico" antes de la revancha prevista en el Santiago Bernabéu.

El club portugués jugará la revancha sin el DT José Mourinho, quien está suspendido luego de haber sido expulsado antes del final de la ida por haber reclamado a Letexier una segunda amonestación para Vinicius por una infracción.

Por esta sanción, Mourinho no hablará con la prensa en la previa del partido, en el que será reemplazado por su asistente Joao Tralhao. (ANSA).