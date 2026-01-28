Champions: "Merecimos más", Conte
"Orgulloso porque jugamos mejor que Chelsea", dice DT de un Napoli eliminado
"Siento un gran orgullo porque jugamos mejor que Chelsea a pesar de que nos faltó medio equipo", declaró el entrenador al final del partido que su equipo, único de los cuatro italianos que jugó hoy en condición de local, arrancó perdiendo, pasó a ganar y terminó cayendo por 3-2 frente a uno de los cinco equipos de la Premier League que atrapó uno de los ocho boletos directos a los octavos de final.
"Es una lástima, sobre todo por aquel empate con FC Copenhague (en la fecha anterior, Ndr) que nos obligó a pelear la clasificación con un equipo top. Pero repito, estoy orgulloso de mi equipo que, reitero, a mi entender merecía al menos disputar los play-off. Debemos aceptarlo", concluyó Conte.
"Los fanáticos siempre nos acompañaron y por ellos es que lamentamos aún más esta clasificación frustrada, que no perdimos hoy, sino por errores cometidos en partidos anteriores en los que resignamos demasiados puntos y terminamos pagándolo caro", coincidió el capitán Giovanni Di Lorenzo.
"Hoy jugamos un buen partido, salvo por el resultado. El plantel está dando lo mejor de sí a pesar de las ausencias, considerando que jugamos cada tres días, pero esto no es una excusa, es un hecho. Ojalá podamos volver pronto a disputar este torneo. El fútbol da revancha y la buscaremos el sábado frente a Fiorentina", agregó. (ANSA).