Champions: Napoli por el milagro ante Chelsea

Napoli, que marcha cuarto en la Serie A, figura vigésimoquinto en la fase de liga de la Champions League con 8 puntos, la misma cantidad que PSV Eindhoven, Athlétic de Bilbao y Olympiacos, que por ahora completan el grupo de equipos clasificados al playoff.

"Lo peor nunca tiene fin, pero debemos mantener el optimismo y darlo todo cuando las cosas no salen como queremos", aseveró el DT del Napoli, Antonio Conte, en la conferencia de prensa que ofreció antes del duelo contra Chelsea, que marcha quinto en la Premier League.

Asimismo, el equipo londinense del DT Liam Rosenior marcha octavo con 13 puntos en la fase de liga de la Champions League y completa por ahora el grupo de 8 equipos que se clasifican directamente a octavos de final del torneo continental.

"El equipo debe estar listo para hacer todo lo posible para avanzar. No podemos culpar a los chicos de nada, lo estamos dando todo. Quizás nos faltó algo en Copenhague, donde tuvimos la oportunidad de arreglar las cosas, pero allí no estuvimos muy bien", reconoció Conte sobre el empate 1-1 contra el equipo danés por la séptima fecha de la fase de liga.

"Ahora, contra Chelsea, tenemos que darlo todo, sabiendo que podemos contar con el estadio Diego Maradona, un gran aliado.

Nuestra afición sabe que mañana debe ser decisiva, sería fantástico ver una oleada de apoyo azul mañana", confió Conte, quien confió en el aporte del delantero brasileño Giovane, incorporado del Hellas Verona.

Giovane, de 22 años, arribó tras la partida de Lorenzo Luca al Nottingham Forest y para reforzar una línea ofensiva que espera por la recuperación definitiva del belga Romelu Lukaku, quien ingresó en el complemento de la dolorosa caída por 3-0 como visitante contra Juventus por la fecha 22 de la Serie A tras haber sido operado de una grave lesión muscular.

"Lukaku aún no está en su mejor momento tras romperse el tendón del cuádriceps. Giovane puede darnos un gran impulso. Luego veremos cuándo se recupera (el camerunés André) Anguissa, quien se suponía que estaría listo, pero en cambio tiene un problema de espalda", explicó Conte.

"Tengo algunas ideas, pero necesitamos que los jugadores estén listos. En cambio, somos los mismos que contra Juventus y Sassuolo (triunfo por 1-0 en la fecha 21 de la Serie A).

Esperamos que (el escocés Billy) Gilmour, Anguissa, (el kosovar Amir) Rrahmani y (Matteo) Politano salgan pronto de la enfermería", apostó el DT del Napoli, que además conocer su rival de cuartos de final de la Copa Italia.

"Este año, las lesiones son inexplicables. Todos los años hay lesiones, sobre todo musculares. En cambio, tenemos a Lukaku de baja seis meses, a (el belga Kevin) De Bruyne meses, a Gilmour por pubalgia, a 8el brasileño David) Neres se operó el tobillo, a Anguissa se le rompió el tobillo jugando con la selección y estará de baja cuatro meses, así que todo es difícil de gestionar", insistió Conte.

"Reto a cualquiera a liderar un equipo que ha tenido todos estos problemas y aún estamos a mitad de temporada, así que crucemos los dedos. Si hubiéramos empezado con el plantel de hoy, nos habrían dicho: '¿Adónde creen que van?'. En cambio, estamos luchando a pesar del resultado tan engañoso del domingo", remarcó en alusión a la caída contra Juventus.

Por su parte, el plantel del Chelsea arribó a Italia tras vencer por 3-1 como visitante al Crystan Palace por la fecha 23 de la Premier League y Rosenior negó la cantidad de lesiones incida en el desarrollo del partido contra el Napoli de Conte, que fue campeón con los "Blues" del torneo de la primera división inglesa.

"Siento un enorme respeto por Antonio Conte por su increíble trayectoria y también por su capacidad para transmitir su pasión a sus jugadores. Recuerdo bien cuando era entrenador del Chelsea. Ese equipo era fuerte en defensa y ganaba muchísimo", elogió Rosenior a su colega del Napoli.

"No creo que las numerosas lesiones del Napoli afecten al partido. Es un equipo fuerte que ha tenido mucha mala suerte en sus últimos partidos, y por eso los resultados no han sido los adecuados. El ambiente será inusual, sin duda, pero eso no cambiará mis planes. En cualquier caso, preveo un partido difícil", advirtió Rosenior.

"Napoli es un equipo fantástico dirigido por un entrenador excepcional. Creo que todavía están en condiciones de avanzar.

El partido será emocionante porque tanto nosotros como ellos tenemos que ganar", recordó el DT del Chelsea, que precisa una victoria para garantizar su boleto directo a los octavos de final.

Por último, Rosenior aseguró conocer muy bien la historia de Diego Maradona y su leyenda en el club italiano: "es un ídolo muy especial, y lo es para mí también. Conozco bien la historia del Napoli y entiendo que Maradona, un genio del fútbol, sigue siendo un ídolo de esta ciudad hoy en día", completó el DT inglés. (ANSA).