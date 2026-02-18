Champions: Newcastle arrolló al Qarabag

Gordon abrió el marcador a los 3 minutos y aumentó la diferencia a los 32 minutos con un penal, la misma vía con la que selló su "póker" en el primer minuto adicionado de la etapa inicial tras haber anotado el 3-0 transitorio a los 33 minutos.

El alemán Malick Thiaw (8 minutos) y Jacob Murphy (72 minutos) completaron la lista de goleadores del Newcastle, mientras que Elvin Jafarguliyev (55 minutos) descontó para Qarabag, que buscará el "milagro" en la revancha prevista el martes 24 en Inglaterra.

El equipo azerí contó con los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán (reemplazado a los 88 minutos) además de los brasileños Matheus Silva y Pedro Bicalho, cuyos compatriotas Dani Bolt y Kady Borges ingresaron a los 22 y a los 85 minutos, respectivamente. (ANSA).