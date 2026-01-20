Champions: no hay excusas, Conte

"Hay decepción. Un partido que tenía las mejores condiciones para ganar y clasificarnos a los playoffs. Podríamos tener mil factores atenuantes, pero no son buenos. Es un partido que hay que ganar, y hemos demostrado que nos cuesta mucho fuera de casa en la Champions League", afirmó Conte a la cadena Sky Sport.

"Tuvimos el control total, tanto con 11 contra 11 como con 11 contra 10. A pesar del cansancio y las lesiones, estos partidos que estás ganando, debes ganarlos", insistió el DT del equipo partenopeo.

"Hay decepción porque no lo logramos. Quizás el nivel no es el adecuado para la competición. Solo conseguimos 8 puntos, y hoy todos nos lamentamos. Estamos enfadados con nosotros mismos porque no entendimos la importancia de lo que estaba en juego y lo desperdiciamos", completó Conte.

Napoli, campeón defensor de la Serie A, aparece en el vigésimo tercer puesto de la fase de liga y, por ahora, integra el grupo de 16 equipos que deberán disputar el playoff para conquistar un boleto a los octavos de final de la "Champions". (ANSA).