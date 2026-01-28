Champions: "Nos faltó calidad", Spalletti

"No logramos expresar lo que veníamos mostrando en el último período", comentó el entrenador de la "Vecchia Signora", que con 13 puntos finalizó en el decimotercer puesto, a tres de distancia de Manchester City, que conquistó el último boleto directo a octavos.

"En la fase defensiva conjuramos varios peligros, pero de mitad de cancha hacia adelante hubiésemos necesitado de más calidad y al disminuir la calidad del equipo, se reduce también la calidad individual", consideró Spalletti, que apeló a un once titular poco habitual para tratar de lograr la victoria.

"Realicé varios cambios para ofrecerle una oportunidad a aquellos que venían jugando menos y también para darles descanso a los que venían haciéndolo más seguido. No logramos ser compactos y Mónaco nos obligó a correr mucho", reconoció.

El rival de Juventus en los "play-off" podría ser Brujas o Galatasaray, equipo este último en el que milita el nigeriano Victor Osimhen, capocannoniere de la Serie A hace tres temporadas con Napoli al mando de Spalletti, quien consideró que su equipo "tiene potencial para afrontar a cualquier adversario". (ANSA).