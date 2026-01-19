LA NACION

Champions: partidos y posiciones

Champions: partidos y posicionesDave Shopland - AP

Martes 20

Kairat-Brujas

Bodo Glimt-Manchester City

Copenhague-Napoli

Inter-Arsenal Olympiacos-Bayer Leverkusen

Real Madrid-Mónaco

Sporting de Lisboa-PSG

Tottenham-Borussia Dortmund

Villarreal-Ajax

Miércoles 21

Galatasaray-Atlético Madrid

Qarabag-Eintracht Frankfurt

Atalanta-Athletic de Bilbao

Chelsea-Pafos

Bayern Múnich-Union Saint-Gilloise

Juventus-Benfica

Newcastle-PSV Eindhoven

Olympique de Marsella-Liverpool

Slavia Praga-Barcelona

- POSICIONES

Equipos Pts J G E P Gf Gc

1) Arsenal 18 6 6 0 0 17 1

2) Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7

3) PSG 13 6 4 1 1 19 8

4) Manchester City 13 6 4 1 1 12 6

5) Atalanta 13 6 4 1 1 8 6

6) Inter 12 6 4 0 2 12 4

7) Real Madrid 12 6 4 0 2 13 7

8) Atlético Madrid 12 6 3 0 2 15 12

9) Liverpool 12 6 4 0 2 11 8

10) Borussia Dortmund 11 6 3 2 1 19 13

11) Tottenham 11 6 3 2 1 13 7

12) Newcastle 10 6 3 1 2 13 6

13) Chelsea 10 6 3 1 2 13 8

14) Sporting de Lisboa 10 6 3 1 2 12 8

15) Barcelona 10 6 3 1 2 14 11

16) Olympique de Marsella 10 6 3 0 3 11 8

17) Juventus 9 6 2 3 1 12 10

18) Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8

19) Mónaco 9 6 2 3 1 7 8

20) Bayer Leverkusen 9 6 2 3 1 10 12

21) PSV Eindhoven 8 6 2 2 2 15 11

22) Qarabag 7 6 2 1 3 10 13

23) Napoli 7 6 2 1 3 6 11

24) Copenhague 7 6 2 1 3 10 16

25) Benfica 6 6 2 0 4 6 8

26) Pafos 6 6 1 3 2 4 9

27) Union Saint-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15

28) Athletic de Bilbao 5 6 1 2 3 4 9

29) Olympiacos 5 6 1 2 3 6 13

30) Brujas 4 6 1 1 4 8 16

31) Eintracht Frankfurt 4 6 1 1 4 8 16

32) Bodo Glimt 3 6 0 3 3 9 12

33) Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11

34) Ajax 3 6 1 0 5 5 18

35) Villarreal 1 6 0 1 5 4 13

36) Kairat Almaty 1 6 0 1 5 4 15 (ANSA)

