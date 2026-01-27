LA NACION

Champions: Partidos y posiciones

Antes de la disputa de la octava y última fecha de la fase de liga

ALBERTO PIZZOLI - AFP

Ajax-Olympiacos.

Arsenal-Kairat Almaty.

Mónaco-Juventus.

Athlétic de Bilbao-Sporting de Lisboa.

Atlético Madrid-Bodo Glimt.

Bayer Leverkusen-Villarreal.

Borussia Dortmund-Inter.

Brujas-Olympique de Marsella.

Eintracht Frankfurt-Tottenham.

Barcelona-Copenhague.

Liverpool-Qarabag.

Manchester City-Galatasaray.

Pafos-Slavia Praga.

PSG-Newcastle.

PSV Eindhoven-Bayern Múnich.

Union Saint Gilloise-Atalanta.

Benfica-Real Madrid.

Napoli-Chelsea.

- POSICIONES.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

1) Arsenal 21 7 7 0 0 20 2.

2) Bayern Múnich 18 7 6 0 1 20 7.

3) Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8.

4) Liverpool 15 7 5 0 2 14 8.

5) Tottenham 14 7 4 2 1 15 7.

6) PSG 13 7 4 1 2 20 9.

7) Newcastle 13 7 4 1 2 16 6.

8) Chelsea 13 7 4 1 2 14 8.

9) Barcelona 13 7 5 1 2 18 13.

10) Sporting de Lisboa 13 7 4 1 2 14 9.

11) Manchester City 13 7 4 1 2 13 9.

12) Atlético Madrid 13 7 3 1 2 16 13.

13) Atalanta 13 7 4 1 2 10 9.

14) Inter 12 6 4 0 2 12 4.

15) Juventus 12 7 3 3 1 14 10.

16) Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15.

17) Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9.

18) Qarabag 10 7 3 1 3 13 15.

19) Olympique de Marsella 10 7 3 0 4 11 11.

20) Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14.

21) Mónaco 9 7 2 3 2 8 14.

22) PSV Eindhoven 8 7 2 2 3 15 14.

23) Athlétic de Bilbao 8 7 2 2 3 7 11.

24) Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13.

25) Napoli 8 7 2 2 3 7 12.

26) Copenhague 8 7 2 2 3 11 17.

27) Brujas 7 7 2 1 4 12 17.

28) Bodo Glimt 6 7 1 3 3 12 14.

29) Benfica 6 7 2 0 5 6 10.

30) Pafos 6 7 1 3 3 4 10.

31) Union Saint-Gilloise 6 7 2 0 5 7 17.

32) Ajax 6 7 2 0 5 7 19.

33) Eintracht Frankfurt 4 7 1 1 5 10 19.

34) Slavia Praga 3 7 0 3 4 4 14.

35) Villarreal 1 7 0 1 6 5 15.

36) Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19. (ANSA).

