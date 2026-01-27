Champions: Partidos y posiciones
Antes de la disputa de la octava y última fecha de la fase de liga
Ajax-Olympiacos.
Arsenal-Kairat Almaty.
Mónaco-Juventus.
Athlétic de Bilbao-Sporting de Lisboa.
Atlético Madrid-Bodo Glimt.
Bayer Leverkusen-Villarreal.
Borussia Dortmund-Inter.
Brujas-Olympique de Marsella.
Eintracht Frankfurt-Tottenham.
Barcelona-Copenhague.
Liverpool-Qarabag.
Manchester City-Galatasaray.
Pafos-Slavia Praga.
PSG-Newcastle.
PSV Eindhoven-Bayern Múnich.
Union Saint Gilloise-Atalanta.
Benfica-Real Madrid.
Napoli-Chelsea.
- POSICIONES.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
1) Arsenal 21 7 7 0 0 20 2.
2) Bayern Múnich 18 7 6 0 1 20 7.
3) Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8.
4) Liverpool 15 7 5 0 2 14 8.
5) Tottenham 14 7 4 2 1 15 7.
6) PSG 13 7 4 1 2 20 9.
7) Newcastle 13 7 4 1 2 16 6.
8) Chelsea 13 7 4 1 2 14 8.
9) Barcelona 13 7 5 1 2 18 13.
10) Sporting de Lisboa 13 7 4 1 2 14 9.
11) Manchester City 13 7 4 1 2 13 9.
12) Atlético Madrid 13 7 3 1 2 16 13.
13) Atalanta 13 7 4 1 2 10 9.
14) Inter 12 6 4 0 2 12 4.
15) Juventus 12 7 3 3 1 14 10.
16) Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15.
17) Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9.
18) Qarabag 10 7 3 1 3 13 15.
19) Olympique de Marsella 10 7 3 0 4 11 11.
20) Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14.
21) Mónaco 9 7 2 3 2 8 14.
22) PSV Eindhoven 8 7 2 2 3 15 14.
23) Athlétic de Bilbao 8 7 2 2 3 7 11.
24) Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13.
25) Napoli 8 7 2 2 3 7 12.
26) Copenhague 8 7 2 2 3 11 17.
27) Brujas 7 7 2 1 4 12 17.
28) Bodo Glimt 6 7 1 3 3 12 14.
29) Benfica 6 7 2 0 5 6 10.
30) Pafos 6 7 1 3 3 4 10.
31) Union Saint-Gilloise 6 7 2 0 5 7 17.
32) Ajax 6 7 2 0 5 7 19.
33) Eintracht Frankfurt 4 7 1 1 5 10 19.
34) Slavia Praga 3 7 0 3 4 4 14.
35) Villarreal 1 7 0 1 6 5 15.
36) Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19. (ANSA).