Champions: Pinheiro dirigirá Juventus-Galatasaray

Sánchez contará con la asistencia de sus compatriotas Raúl Cabañero e Öñigo Prieto, mientras que el también español Juan Martínez Munuera será el cuarto árbitro en el partido previsto en Bérgamo.

El equipo de autoridades españolas se completará con Guillermo Cuadra Fernández y Carlos del Cerro Grande, responsables del VAR en la revancha del triunfo por 2-0 que Borussia Dortmund celebró en la ida como local.

A su vez, Pinheiro será asistido por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia en el Allianz Stadium, donde el también portugués Joao Goncalves cumplirá el rol de cuarto árbitro.

Además, el polaco Tomasz Kwiatkowski estará a cargo del VAR con el apoyo del francés Jerome Brisard en el partido en el que Juventus deberá revertir la derrota por 5-2 que sufrió en la ida de Turquía.

El DT de Juventus, Luciano Spalletti, concedió el día libre al plantel, con el cual se reencontrará el martes 24 en el centro deportivo de la Continassa tras la dolorosa derrota por 2-0 como local contra Como por la fecha 26 de la Serie A.

Los únicos futbolistas que se presentaron en la Continassa fueron el zaguero brasileño Gleison Bremer y el atacante turco Kenan Yildiz, quienes se ejercitaron supervisados por el cuerpo médico, el cual informará la respectiva de ambos de cara a la revancha contra Galatarasay. (ANSA).