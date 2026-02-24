Champions: por el "milagro"

(di Emanuele Pastorella) (ANSA) - TURIN Y BERGAMO, 24 FEB - Atalanta y Juventus saldrán al ruedo mañana ante Borussia Dortmund y Galatasaray para intentar seguir en carrera en la Champions League e instalarse en octavos de final

Instancia en la que intentaba meterse hoy Inter, local en Milán frente al noruego Bodo Glimt que lo derrotó en el duelo de ida de los "play-off" por uno de los ocho pasajes disponibles

El líder del campeonato buscaba enderezar el rumbo en uno de los cuatro duelos que hoy ponían en marcha las revanchas, mientras Atalanta y Juventus preparan las suyas en una jornada en la que Real Madrid, el más laureado del torneo, intentará hacer prevalecer en el Santiago Bernabéu su triunfo ante Benfica y París Saint-Germain, último campeón, hará lo propio en el Parque de los Príncipes ante Mónaco, al que derrotó de visitante

La Juventus de Luciano Spalletti saltará al campo en el Allianz Stadium ante un rival que le asestó un categórico 5-2 en Estambul que convierte en utópicas sus opciones de seguir en carrera, como reconoce su DT, aunque promete: "Estamos en condiciones de jugar mucho mejor mañana"

No hará falta mucho en realidad tras lo poco que mostró la "Vecchia Signora", que según Spalletti pudo "cambiar el chip" luego de caer con Como en el campeonato en el escenario en el que mañana intentará una "misión imposible" frente a los dirigidos por Okan Buruk

"Con esta actitud no vamos a ningún lado", decía Spalletti tras la derrota ante Como que se sumó a la previa en el Clásico con Inter, aunque hoy lucía más confiado

"Nos reseteamos después de esa derrota, el único partido en el que sentí que tenía algo que reprocharle a los jugadores

Partimos con amplia desventaja, pero lo vamos a intentar", prometió

"Las dificultades no te quitan valor, te obligan a usarlo", resumió, al explicar que "razonaremos sobre el futuro después de este partido. Necesitamos a los aficionados cerca porque con su aliento somos más fuertes", agregó

"Estamos obligados a ganar por tres goles de diferencia, pero debemos dejar eso de lado porque lo importante será marcar el primero, a partir del cual todo podría cambiar", comentó

El DT, que no quiere repetir la amarga experiencia de la eliminación en Copa Italia (3-0 ante Atalanta en cuartos), confirmó que el brasileño Gleison Bremer y el turco Kenan Yildiz no llegan bien, pero "están comprometidos con esta casaca y a disposición"

Además, le reiteró la confianza al arquero Michele Di Gregorio, muy criticado por errores cometidos en los últimos partidos: "Las responsabilidades son compartidas y las culpas también"

Confiado lucía el zaguero británico Lloyd Kelly, para quien resultó indescifrable en el duelo de ida el delantero nigeriano Viktor Osimhen (ex artillero del campeonato italiano en el que alzó el "scudetto" con Napoli y con Spalletti como conductor): "Espero jugar en un nivel más alto porque trabajamos mucho sobre los errores cometidos"

Kelly afirmó que "el equipo está unido y dará el máximo" ante un Galatasaray que no jugará relajado a pesar de la ventaja, anticipó Buruk al afirmar que "todavía no logramos la clasificación, más allá de haber obtenido un gran resultado

Saldremos a la cancha con las mismas motivaciones ante un gran rival como Juventus, que tiene un técnico de enorme experiencia"

"Vamos a tratar de imponer nuestro juego y el espíritu de equipo", agregó, mientras que Osimhen coincidió en que "no venimos a Turín subestimando a Juventus sino a ganar porque queremos avanzar a octavos"

Cuesta arriba la tiene también Atalanta, que cayó por un más modesto marcador de 2-0 en Dortmund ante Borussia, finalista de la Champions hace dos temporadas, y que llega entonada por el triunfo que logró el domingo frente al campeón Napoli en el mismo New Balance Arena de Bérgamo en el que mañana intentará remontar su llave en los "play-off"

"Vamos a tratar de ganar, pero sobre todo de disfrutar de un partido histórico, al final del cual debemos salir de la cancha sin nada que reprocharnos", afirmó el DT Raffaele Palladino

"Remontar dos goles de ventaja ante un rival como Borussia no es tarea fácil, pero saldremos a jugar no sólo por nosotros, sino por toda una ciudad", agregó

"Debemos tratar de que no nos conviertan (como sucedió en la ida, Ndr) y tendremos que estar atentos a cada detalle porque está en juego un sueño que queremos hacer realidad", explicó

"Estos partidos te hacen crecer y, si las cosas no salen como esperamos, deberemos enfocarnos en las otras dos competencias, que también son importante", concluyó

Atalanta quedó a un paso de meterse en zona de clasificación a las Copas europeas (tiene los mismos puntos que Como, que está logrando el pasaje a la Conference League, marcha a uno de Juventus, que jugaría la Europa League y marcha a cinco de distancia de Roma y Napoli, que hoy estarían clasificados a la Champions junto con Inter y Milan) y el 4 de marzo visitará a Lazio en la semifinal de ida de la Copa Italia

"Queremos hacerle tragar las palabras a quienes criticaron a los equipos italianos que disputan la Champions y dijeron que nuestro fútbol tiene un nivel bajo", destacó el arquero Marco Carnesecchi, que reconoció que Atalanta saldrá sensación de "revancha"

Un condimento adicional será el conflicto legal que Atalanta mantiene con Borussia por el fichaje del canterano Samuele Inácio en 2024, que llevó al club italiano a denunciar ante la FIFA al club alemán al calificar su contratación como "un robo"

"Conocemos la calidad de Inacio y entendemos lo que siente Atalanta al perder a un jugador así", se atajó el técnico croata del Dortmund, Niko Kovac, al reconocer que "Samuele tiene un grandísimo talento. Es muy educado, no solamente por lo que le enseñaron sus padres, sino por lo que aprendió en el club de Bérgamo", agregó

Ante la posibilidad de que el juvenil, que iniciaría como suplente, sea recibido con hostilidad por los aficionados de Atalanta, Kovac comentó: "Es muy maduro y debe enfocarse en el partido" y saludó la recuperación del germano-turco Emre Can y del alemán Nico Schlotterbeck: "Están a bordo. Veremos si juegan desde el inicio", anticipó

"Las chances de avanzar siguen siendo 50 y 50. Hemos visto lo que Atalanta hizo el domingo frente al Napoli y sabemos lo que nos espera. No vinimos a Bérgamo a sostener la ventaja de la ida porque sería un error, pero sí jugaremos un poco más tranquilos para tener la posibilidad de avanzar a la próxima ronda"

