Champions "Prestianni no es racista", Benfica

La declaración de la entidad lusa se conoció después de que algunos medios difundieron que el delantero argentino habría admitido que profirió ese insulto a su rival, ante lo cual Benfica volvió a negar categóricamente que el futbolista haya admitido ante sus compañeros o ante los dirigentes que insultó a Vinicius Jr, jugador de Real Madrid

Como ya se informó públicamente, el jugador sí se disculpó con sus compañeros de equipo tras el incidente, en la que destaca que Prestianni se lamentó por su actitud y por las consecuencias de la misma asegurando que no es racista

El episodio, que provocó la suspensión provisoria del argentino por parte de la UEFA, que abrió una investigación, ocurrió en el duelo de ida de los play-off, que ganó en Lisboa el martes de la semana pasada por 1-0 Real Madrid, y que estuvo interrumpido durante unos 10 minutos cuando Vinicius le dijo al árbitro que su rival lo llamó mono

Prestianni, según el cual el brasileño malinterpretó sus dichos, no pudo disputar la revancha que el merengue ganó también en la víspera, pero por 2-1, en el Santiago Bernabéu, para instalarse en los octavos de final del torneo continental, cuyos cruces serán sorteados este viernes. (ANSA)