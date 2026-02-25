Champions: quedan grandes objetivos por conquistar, Frattesi

"Lo lamentamos mucho, pero aún tenemos grandes objetivos por conquistar", escribió Frattesi en su cuenta de la red social Instagram, donde adjuntó una foto del partido que Inter perdió por 2-1 ayer como local ante Bodo Glimt, que también había ganado la ida por 3-1.

El equipo noruego deberá esperar al viernes 27, cuando la UEFA realizará el sorteo de los enfrentamientos de octavos de final de la "Champions", instancia en la que podrá enfrentar al Manchester City o al Sporting de Lisboa.

La sección deportiva del diario estadounidense New York Times, The Athletic, elogió al Bodo Glimt por su triunfo en el duelo del repechaje contra Inter, único líder de la Serie A.

De hecho, The Athletic dedicó un extenso reporte al equipo noruego, que en la fase de liga de la "Champions" ya se había dado el gusto de vencer al Manchester City y al Atlético Madrid, que avanzó a octavos de final tras eliminar al Brujas.

A su vez, el diario francés L'Equipe publicó estadísticas del portal Opta, según el cual Bodo Glimt, antes de las dos fechas finales de la fase de liga de la Champions League, tenía solo el 0,3% de posibilidades de llegar a octavos de final.

En cambio, Bodo Glimt se convirtió en el primer equipo noruego en llegar a esta instancia (Rosenborg alcanzó los cuartos de final de la edición 1996-1997, cuando el formato otorgaba un boleto directo tras la fase de grupos).

Asimismo, es el primer equipo ajeno a las ligas de Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia en ganar cuatro partidos seguidos de la Copa de Campeones o la Champions League contra rivales de esas ligas desde que Ajax lo consiguió en la temporada 1971-72, en la que luego alzó el trofeo.

Por su parte, Inter fue eliminado por primera vez de la Champions League por un equipo que no compite en los cinco principales campeones de Europa (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia).

"sta es, sin duda, la mejor actuación de un club en la historia del fútbol noruego en una ronda eliminatoria del fútbol moderno, y además fuera de temporada", comentó el DT de la selección de ese país escandinavo, Stale Solbakken.

"Va en contra de la creencia popular que un equipo puede tener éxito sin el ritmo de una temporada regular", destacó The Athletic sobre la inactividad del Bodo Glimt en la liga de Noruega, que finalizó en noviembre pasado. (ANSA).