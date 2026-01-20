Champions: resultados y posiciones
Martes 20
Kairat 1 - Brujas 4.
Bodo Glimt 3 - Manchester City 1.
Copenhague 1 - Napoli 1.
Inter 1 - Arsenal 3.
Olympiacos 2 - Bayer Leverkusen 0.
Real Madrid 6 - Mónaco 1.
Sporting de Lisboa 2 - PSG 1.
Tottenham 2 - Borussia Dortmund 0.
Villarreal 1 - Ajax 2.
Miércoles 21
Galatasaray-Atlético Madrid.
Qarabag-Eintracht Frankfurt.
Atalanta-Athlétic de Bilbao.
Chelsea-Pafos.
Bayern Múnich-Union Saint-Gilloise.
Juventus-Benfica.
Newcastle-PSV Eindhoven.
Olympique de Marsella-Liverpool.
Slavia Praga-Barcelona.
POSICIONES
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
1) Arsenal 21 7 7 0 0 20 2.
2) Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8.
3) Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7.
4) Tottenham 14 7 4 2 1 15 7.
5) PSG 13 7 4 1 2 20 9.
6) Sporting de Lisboa 13 7 4 1 2 14 9.
7) Manchester City 13 7 4 1 2 13 9.
8) Atalanta 13 6 4 1 1 8 6.
9) Inter 12 6 4 0 2 12 4.
10) Atlético Madrid 12 6 3 0 2 15 12.
11) Liverpool 12 6 4 0 2 11 8.
12) Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15.
13) Newcastle 10 6 3 1 2 13 6.
14) Chelsea 10 6 3 1 2 13 8.
15) Barcelona 10 6 3 1 2 14 11.
16) Olympique de Marsella 10 6 3 0 3 11 8.
17) Juventus 9 6 2 3 1 12 10.
18) Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8.
19) Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14.
20) Mónaco 9 7 2 3 2 8 14.
21) PSV Eindhoven 8 6 2 2 2 15 11.
22) Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13.
23) Napoli 8 7 2 2 3 7 12.
24) Copenhague 8 7 2 2 3 11 17.
25) Qarabag 7 6 2 1 3 10 13.
26) Brujas 7 7 2 1 4 12 17.
27) Bodo Glimt 6 7 1 3 3 12 14.
28) Benfica 6 6 2 0 4 6 8.
29) Pafos 6 6 1 3 2 4 9.
30) Union Saint-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15.
31) Ajax 6 7 2 0 5 7 19.
32) Athlétic de Bilbao 5 6 1 2 3 4 9.
33) Eintracht Frankfurt 4 6 1 1 4 8 16.
34) Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11.
35) Villarreal 1 7 0 1 6 5 15.
36) Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19 (ANSA)