LA NACION

Champions: resultados y posiciones

Champions: resultados y posiciones
Champions: resultados y posicionesBEN STANSALL - AFP

Martes 20

Kairat 1 - Brujas 4.

Bodo Glimt 3 - Manchester City 1.

Copenhague 1 - Napoli 1.

Inter 1 - Arsenal 3.

Olympiacos 2 - Bayer Leverkusen 0.

Real Madrid 6 - Mónaco 1.

Sporting de Lisboa 2 - PSG 1.

Tottenham 2 - Borussia Dortmund 0.

Villarreal 1 - Ajax 2.

Miércoles 21

Galatasaray-Atlético Madrid.

Qarabag-Eintracht Frankfurt.

Atalanta-Athlétic de Bilbao.

Chelsea-Pafos.

Bayern Múnich-Union Saint-Gilloise.

Juventus-Benfica.

Newcastle-PSV Eindhoven.

Olympique de Marsella-Liverpool.

Slavia Praga-Barcelona.

POSICIONES

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

1) Arsenal 21 7 7 0 0 20 2.

2) Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8.

3) Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7.

4) Tottenham 14 7 4 2 1 15 7.

5) PSG 13 7 4 1 2 20 9.

6) Sporting de Lisboa 13 7 4 1 2 14 9.

7) Manchester City 13 7 4 1 2 13 9.

8) Atalanta 13 6 4 1 1 8 6.

9) Inter 12 6 4 0 2 12 4.

10) Atlético Madrid 12 6 3 0 2 15 12.

11) Liverpool 12 6 4 0 2 11 8.

12) Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15.

13) Newcastle 10 6 3 1 2 13 6.

14) Chelsea 10 6 3 1 2 13 8.

15) Barcelona 10 6 3 1 2 14 11.

16) Olympique de Marsella 10 6 3 0 3 11 8.

17) Juventus 9 6 2 3 1 12 10.

18) Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8.

19) Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14.

20) Mónaco 9 7 2 3 2 8 14.

21) PSV Eindhoven 8 6 2 2 2 15 11.

22) Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13.

23) Napoli 8 7 2 2 3 7 12.

24) Copenhague 8 7 2 2 3 11 17.

25) Qarabag 7 6 2 1 3 10 13.

26) Brujas 7 7 2 1 4 12 17.

27) Bodo Glimt 6 7 1 3 3 12 14.

28) Benfica 6 6 2 0 4 6 8.

29) Pafos 6 6 1 3 2 4 9.

30) Union Saint-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15.

31) Ajax 6 7 2 0 5 7 19.

32) Athlétic de Bilbao 5 6 1 2 3 4 9.

33) Eintracht Frankfurt 4 6 1 1 4 8 16.

34) Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11.

35) Villarreal 1 7 0 1 6 5 15.

36) Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19 (ANSA)

ANSA
Conforme a
The Trust Project