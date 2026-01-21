Champions: resultados y posiciones
Martes 20
Kairat 1 - Brujas 4
Bodo Glimt 3 - Manchester City 1
Copenhague 1 - Napoli 1
Inter 1 - Arsenal 3
Olympiacos 2 - Bayer Leverkusen 0
Real Madrid 6 - Mónaco 1
Sporting de Lisboa 2 - PSG 1
Tottenham 2 - Borussia Dortmund 0
Villarreal 1 - Ajax 2
Miércoles 21
Galatasaray 1 - Atlético Madrid 1
Qarabag 3 - Eintracht Frankfurt 2
Atalanta 2 - Athlétic de Bilbao 3
Chelsea 1 - Pafos 0
Bayern Múnich 2 - Union Saint-Gilloise 0
Juventus 2 - Benfica 0
Newcastle 3 - PSV Eindhoven 0
Olympique de Marsella 0 - Liverpool 3
Slavia Praga 2 - Barcelona 4
- POSICIONES
Equipos Pts J G E P Gf Gc
1) Arsenal 21 7 7 0 0 20 2
2) Bayern Múnich 18 7 6 0 1 20 7
3) Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8
4) Liverpool 15 7 5 0 2 14 8
5) Tottenham 14 7 4 2 1 15 7
6) PSG 13 7 4 1 2 20 9
7) Newcastle 13 7 4 1 2 16 6
8) Chelsea 13 7 4 1 2 14 8
9) Barcelona 13 7 5 1 2 18 13
10) Sporting de Lisboa 13 7 4 1 2 14 9
11) Manchester City 13 7 4 1 2 13 9
12) Atlético Madrid 13 7 3 1 2 16 13
13) Atalanta 13 7 4 1 2 10 9
14) Inter 12 6 4 0 2 12 4
15) Juventus 12 7 3 3 1 14 10
16) Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15
17) Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9
18) Qarabag 10 7 3 1 3 13 15
19) Olympique de Marsella 10 7 3 0 4 11 11
20) Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14
21) Mónaco 9 7 2 3 2 8 14
22) PSV Eindhoven 8 7 2 2 3 15 14
23) Athlétic de Bilbao 8 7 2 2 3 7 11
24) Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13
25) Napoli 8 7 2 2 3 7 12
26) Copenhague 8 7 2 2 3 11 17
27) Brujas 7 7 2 1 4 12 17
28) Bodo Glimt 6 7 1 3 3 12 14
29) Benfica 6 7 2 0 5 6 10
30) Pafos 6 7 1 3 3 4 10
31) Union Saint-Gilloise 6 7 2 0 5 7 17
32) Ajax 6 7 2 0 5 7 19
33) Eintracht Frankfurt 4 7 1 1 5 10 19
34) Slavia Praga 3 7 0 3 4 4 14
35) Villarreal 1 7 0 1 6 5 15
36) Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19 (ANSA).