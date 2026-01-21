LA NACION

Champions: resultados y posiciones

Martes 20

Kairat 1 - Brujas 4

Bodo Glimt 3 - Manchester City 1

Copenhague 1 - Napoli 1

Inter 1 - Arsenal 3

Olympiacos 2 - Bayer Leverkusen 0

Real Madrid 6 - Mónaco 1

Sporting de Lisboa 2 - PSG 1

Tottenham 2 - Borussia Dortmund 0

Villarreal 1 - Ajax 2

Miércoles 21

Galatasaray 1 - Atlético Madrid 1

Qarabag 3 - Eintracht Frankfurt 2

Atalanta 2 - Athlétic de Bilbao 3

Chelsea 1 - Pafos 0

Bayern Múnich 2 - Union Saint-Gilloise 0

Juventus 2 - Benfica 0

Newcastle 3 - PSV Eindhoven 0

Olympique de Marsella 0 - Liverpool 3

Slavia Praga 2 - Barcelona 4

- POSICIONES

Equipos Pts J G E P Gf Gc

1) Arsenal 21 7 7 0 0 20 2

2) Bayern Múnich 18 7 6 0 1 20 7

3) Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8

4) Liverpool 15 7 5 0 2 14 8

5) Tottenham 14 7 4 2 1 15 7

6) PSG 13 7 4 1 2 20 9

7) Newcastle 13 7 4 1 2 16 6

8) Chelsea 13 7 4 1 2 14 8

9) Barcelona 13 7 5 1 2 18 13

10) Sporting de Lisboa 13 7 4 1 2 14 9

11) Manchester City 13 7 4 1 2 13 9

12) Atlético Madrid 13 7 3 1 2 16 13

13) Atalanta 13 7 4 1 2 10 9

14) Inter 12 6 4 0 2 12 4

15) Juventus 12 7 3 3 1 14 10

16) Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15

17) Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9

18) Qarabag 10 7 3 1 3 13 15

19) Olympique de Marsella 10 7 3 0 4 11 11

20) Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14

21) Mónaco 9 7 2 3 2 8 14

22) PSV Eindhoven 8 7 2 2 3 15 14

23) Athlétic de Bilbao 8 7 2 2 3 7 11

24) Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13

25) Napoli 8 7 2 2 3 7 12

26) Copenhague 8 7 2 2 3 11 17

27) Brujas 7 7 2 1 4 12 17

28) Bodo Glimt 6 7 1 3 3 12 14

29) Benfica 6 7 2 0 5 6 10

30) Pafos 6 7 1 3 3 4 10

31) Union Saint-Gilloise 6 7 2 0 5 7 17

32) Ajax 6 7 2 0 5 7 19

33) Eintracht Frankfurt 4 7 1 1 5 10 19

34) Slavia Praga 3 7 0 3 4 4 14

35) Villarreal 1 7 0 1 6 5 15

36) Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19 (ANSA).

