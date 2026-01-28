Champions: Resultados y posiciones
Partidos.
Napoli 2 - Chelsea 3.
Borussia Dortmund 0 - Inter 2.
Mónaco 0 - Juventus 0.
PSG 1 - Newcastle 1.
Eintracht Frankfurt 0 - Tottenham 2.
Pafos 4 - Slavia Praga 1.
Atlético Madrid 1 - Bodo Glimt 2.
Manchester City 2 - Galatasaray 0.
PSV Eindhoven 1 - Bayern Múnich 2.
Bayer Leverkusen 3 - Villarreal 0.
Athlétic de Bilbao 2 - Sporting de Lisboa 3.
Ajax 1 - Olympiacos 2.
Union Saint Gilloise 1 - Atalanta 0.
Arsenal 3 - Kairat Almaty 2.
Liverpool 6 - Qarabag 0.
Barcelona 4 - Copenhague 1.
Benfica 4 - Real Madrid 2.
Brujas 3 - Olympique de Marsella 0.
- POSICIONES.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
1) Arsenal 24 8 8 0 0 23 4.
2) Bayern Múnich 21 8 7 0 1 22 8.
3) Liverpool 18 8 6 0 2 20 8.
4) Tottenham 17 8 5 2 1 17 7.
5) Barcelona 16 8 6 1 2 22 14.
6) Chelsea 16 8 5 1 2 17 10.
7) Sporting de Lisboa 16 8 5 1 2 17 11.
8) Manchester City 16 8 5 1 2 15 9.
9) Real Madrid 15 8 5 0 3 21 12.
10) Inter 15 7 5 0 3 15 7.
11) PSG 14 8 4 2 2 21 11.
12) Newcastle 14 8 4 2 2 17 7.
13) Juventus 13 8 3 4 1 14 10.
14) Atlético Madrid 13 8 3 1 3 17 15.
15) Atalanta 13 8 4 1 3 10 10.
16) Bayer Leverkusen 12 8 3 3 2 13 14.
17) Borussia Dortmund 11 8 3 2 3 19 17.
18) Olympiacos 11 8 3 2 3 10 14.
19) Brujas 10 8 3 1 4 15 17.
20) Galatasaray 10 8 3 4 3 9 11.
21) Mónaco 10 8 2 4 2 8 14.
22) Qarabag 10 8 3 1 4 13 21.
23) Bodo Glimt 9 8 2 3 3 14 15.
24) Benfica 9 8 3 0 5 10 12.
25) Olympique de Marsella 10 8 3 0 5 11 14.
26) Pafos 9 8 2 3 3 8 11.
27) Union Saint-Gilloise 9 8 3 0 5 8 17.
28) PSV Eindhoven 8 8 2 2 4 16 16.
29) Athlétic de Bilbao 8 8 2 2 4 9 14.
30) Napoli 8 8 2 2 4 9 15.
31) Copenhague 8 8 2 2 4 12 21.
32) Ajax 6 8 2 0 6 8 21.
33) Eintracht Frankfurt 4 8 1 1 6 10 21.
34) Slavia Praga 3 8 0 3 5 5 19.
35) Villarreal 1 8 0 1 7 5 18.
36) Kairat Almaty 1 8 0 1 7 7 22.
Máximos artilleros de la fase de liga.
Con 13 goles: Kylian Mbappé (Real Madrid).
Con 8: Harry Kane (Bayern Múnich).
Con 7: Erling Haaland (Manchester City).
Con 6: Anthony Gordon (Newcastle); Gabriel Martinelli (Arsenal) y Victor Osimhen (Galatasaray). Con 5: Harvey Barnes (Newcastle); Gorka Guruzeta (Athlétic de Bilbao); Fermín López y Marcus Rashford (Barcelona) y Vitinha (París Saint-Germain) (ANSA).