Champions: Resultados y posiciones

Futbolista
Champions: Resultados y posicionesAntonio Calanni - AP

Partidos.

Napoli 2 - Chelsea 3.

Borussia Dortmund 0 - Inter 2.

Mónaco 0 - Juventus 0.

PSG 1 - Newcastle 1.

Eintracht Frankfurt 0 - Tottenham 2.

Pafos 4 - Slavia Praga 1.

Atlético Madrid 1 - Bodo Glimt 2.

Manchester City 2 - Galatasaray 0.

PSV Eindhoven 1 - Bayern Múnich 2.

Bayer Leverkusen 3 - Villarreal 0.

Athlétic de Bilbao 2 - Sporting de Lisboa 3.

Ajax 1 - Olympiacos 2.

Union Saint Gilloise 1 - Atalanta 0.

Arsenal 3 - Kairat Almaty 2.

Liverpool 6 - Qarabag 0.

Barcelona 4 - Copenhague 1.

Benfica 4 - Real Madrid 2.

Brujas 3 - Olympique de Marsella 0.

- POSICIONES.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

1) Arsenal 24 8 8 0 0 23 4.

2) Bayern Múnich 21 8 7 0 1 22 8.

3) Liverpool 18 8 6 0 2 20 8.

4) Tottenham 17 8 5 2 1 17 7.

5) Barcelona 16 8 6 1 2 22 14.

6) Chelsea 16 8 5 1 2 17 10.

7) Sporting de Lisboa 16 8 5 1 2 17 11.

8) Manchester City 16 8 5 1 2 15 9.

9) Real Madrid 15 8 5 0 3 21 12.

10) Inter 15 7 5 0 3 15 7.

11) PSG 14 8 4 2 2 21 11.

12) Newcastle 14 8 4 2 2 17 7.

13) Juventus 13 8 3 4 1 14 10.

14) Atlético Madrid 13 8 3 1 3 17 15.

15) Atalanta 13 8 4 1 3 10 10.

16) Bayer Leverkusen 12 8 3 3 2 13 14.

17) Borussia Dortmund 11 8 3 2 3 19 17.

18) Olympiacos 11 8 3 2 3 10 14.

19) Brujas 10 8 3 1 4 15 17.

20) Galatasaray 10 8 3 4 3 9 11.

21) Mónaco 10 8 2 4 2 8 14.

22) Qarabag 10 8 3 1 4 13 21.

23) Bodo Glimt 9 8 2 3 3 14 15.

24) Benfica 9 8 3 0 5 10 12.

25) Olympique de Marsella 10 8 3 0 5 11 14.

26) Pafos 9 8 2 3 3 8 11.

27) Union Saint-Gilloise 9 8 3 0 5 8 17.

28) PSV Eindhoven 8 8 2 2 4 16 16.

29) Athlétic de Bilbao 8 8 2 2 4 9 14.

30) Napoli 8 8 2 2 4 9 15.

31) Copenhague 8 8 2 2 4 12 21.

32) Ajax 6 8 2 0 6 8 21.

33) Eintracht Frankfurt 4 8 1 1 6 10 21.

34) Slavia Praga 3 8 0 3 5 5 19.

35) Villarreal 1 8 0 1 7 5 18.

36) Kairat Almaty 1 8 0 1 7 7 22.

Máximos artilleros de la fase de liga.

Con 13 goles: Kylian Mbappé (Real Madrid).

Con 8: Harry Kane (Bayern Múnich).

Con 7: Erling Haaland (Manchester City).

Con 6: Anthony Gordon (Newcastle); Gabriel Martinelli (Arsenal) y Victor Osimhen (Galatasaray). Con 5: Harvey Barnes (Newcastle); Gorka Guruzeta (Athlétic de Bilbao); Fermín López y Marcus Rashford (Barcelona) y Vitinha (París Saint-Germain) (ANSA).

ANSA
