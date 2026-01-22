Champions: Spalletti disfrutó el triunfo y ya piensa en Napoli

"Ya estamos pensando un poco en Napoli, pero mientras tanto, disfrutemos de esta victoria: me recordaron que hacía años que no conseguíamos un buen resultado contra Benfica, pero salió bien", afirmó Spalletti.

Juventus, que ahora aparece en el decimoquinto puesto de la fase de liga de la Champions League y en la última fecha definirá la posibilidad de disputar el repechaje por un boleto a cuartos de final, abrió el marcador ante Benfica gracias al francés Khéphren Thuram.

"Siempre intento dar lo mejor de mí para ayudar al equipo.

Cuando marcas, te sientes mejor, pero era importante ganar y sabíamos que sería difícil: todos tenemos que sufrir juntos, el entrenador nos da mucha energía desde el banco", declaró Thuram.

Diferente era el clima en el vestuario del Benfica del DT José Mourinho, que se quedó casi sin chances de disputar el repechaje por un boleto a la próxima ronda tras haber quedado en el puesto 29 con 6 unidades.

"Aunque fuera imposible llegar a los playoffs, este club siempre debe jugar para ganar y con responsabilidad. Y sabemos que nos enfrentaremos al Real Madrid, pero saldremos al campo con todo lo que tenemos", garantizó Mourinho sobre el duelo de la última fecha de la fase de liga.

Por otra parte, Mourinho aseguró que Benfica hizo "algunas cosas bien", tras lo cual lamentó que su equipo no pudiera marcar "porque tuvimos muchas dificultades en los últimos metros".

"Creamos ocasiones, pero nuestra segunda línea no tiene las características para marcar. No tengo ninguna duda en decir que hicimos un partido excelente, los chicos lo dieron todo y tuve a muchos jóvenes en el banco", completó Mourinho. (ANSA).